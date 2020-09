Die beiden Schulsprecher Maximilian Kaim (HAK) und Johannes Kienast (HTL) gehen davon aus, dass der Schulbetrieb ganz normal starten wird. „Eventuell mit Maske“, hakt Kienast ein. In der HAK wird eine solche erst notwendig werden, wenn die Corona-Ampel auf Gelb geschaltet ist.

Jedenfalls seien beide Schulen gut auf eine mögliche Schließung vorbereitet. In beiden Fällen würde das Distance-Learning „hervorragend“ funktionieren, sodass schnell umgeschaltet werden könnte. Als Schüler müsse man sich dafür nicht extra vorbereiten. „Unterricht haben wir so oder so; entweder ich sitze direkt vor dem Professor oder ich sehe ihn durch den Laptop“, meint Kienast.

Kaim habe von Direktorin Andrea Filz in einer Videokonferenz alle Maßnahmen und Hygienevorschriften erfahren. So sollen sich die Schüler regelmäßig die Hände waschen oder desinfizieren, den Abstand einhalten, die Klassenräume regelmäßig lüften und im Zweifelsfall zu Hause bleiben.

Nähere Informationen zur Situation in der HTL erwartet sich Kienast im Laufe der kommenden Woche in Form von einfachen Informationsdateien.

Beide gehen nicht davon aus, dass die Maßnahmen die Klassengemeinschaften verändern werden. „Trotzdem werden die Schüler achtsamer sein. Nach dem Online- und Schichtbetrieb freue ich mich schon sehr auf alle meine Mitschüler“, sagt der HTL-Schulsprecher.