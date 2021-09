Nächste Woche geht es wieder los: In den Schulgebäuden zieht neues Leben ein. Die NÖN fragte bei den Direktorinnen in Höheren Schulen und in der Ziersdorfer Medienmittelschule, die eine neue Schulleiterin hat, nach, wie sie in dieses Schuljahr starten und was die Herausforderungen sind.

Jutta Kadletz, Direktorin des BG/BRG Hollabrunn, hofft auf eine gute Durchimpfungsrate. privat

BG/BRG Hollabrunn. „Die Zahl der Schüler ist in den letzten Jahren nahezu gleich geblieben. Wir sind jetzt etwa bei 670 Schülern“, sagt Jutta Kadletz, Direktorin des BG/BRG Hollabrunn, über die aktuelle Situation an ihrer Schule. Bei ihr gibt es einige Schüler, die sich für den häuslichen Unterricht entschieden haben. „Ungefähr eine Handvoll“, beziffert sie die Abmeldungen. Nachsatz: „Das hat es bisher nicht gegeben.“

„Ich denke, wir werden ein gutes Schuljahr haben mit mehr Unterricht im Haus als im letzten Jahr.“

Andrea Filz, Direktorin der BHAK/BHAS Hollabrunn

Das Gym bot eine Sommerschule an, die von etwa 40 Jugendlichen „brav“ angenommen wurde. Schulversuche gebe es aktuell keine, der kontinuierliche Unterricht biete genug Herausforderungen. „Was wir schon haben, sind digitale Endgeräte für die ersten und zweiten Klassen, da verwenden wir iPads“, so Kadletz.

Dem neuen Schuljahr sieht sie gelassen entgegen: „Ich habe voriges Jahr zum Schulschluss schon beobachtet, dass in der Oberstufe einige geimpft sind.“ In der Sommerschule seien die 13- und 14-Jährigen ebenfalls geimpft gewesen. „Ich hoffe auf eine hohe Durchimpfungsrate.“

Schwierig sei es, sich auf die ändernden Vorgaben einzustellen, man wäre manchmal für konkretere Vorgaben dankbar. Kadletz sieht dem Schulstart insgesamt positiv entgegen: „Es wird schon funktionieren.“

HLW Hollabrunn. Hier gibt es etwas mehr Schüler als noch in den vergangenen Jahren: „170 neue Schüler, fünf Klassen in der fünfjährigen und zwei Klassen in der dreijährigen Fachschule“, erzählt Direktorin Marion Hofmann im NÖN-Gespräch. Schulabmeldung gibt es bei ihr nur eine. Sommerschule hat es keine gegeben, dafür bietet die HLW ab September Förderstunden für die 9. Schulstufe und die Abschlussklassen an.

Der Fokus im Schuljahr 2021/22 liegt klar auf einem regulären Unterricht: „Das Wichtigste ist, dass wir regulären Schulbetrieb haben, das heißt Präsenzunterricht.“ Hofmann startet mit einem guten Gefühl ins neue Schuljahr: „Ich bin positiv eingestellt, dass es heuer besser läuft als im letzten Jahr.“ Eine besondere Herausforderung sei es, die Defizite vom Vorjahr auszugleichen.

Andrea Filz. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt die Direktorin der Hollabrunner BHAK. BHAK

BHAK/BHAS Hollabrunn. Die HAK Hollabrunn begrüßt ab September zwei neue Lehrer: „Eine Kollegin für Deutsch und Spanisch und einen Kollegen für Naturwissenschaften“, gibt Direktorin Andrea Filz bekannt. Die HAK verzeichnet heuer ebenfalls mehr Schüler als im Jahr davor.

„In der 9. Schulstufe habe ich so einen Fall“, sagt Filz über Schulabmeldungen. Mehr jedoch nicht. Eine Sommerschule wurde in den Ferien nicht angeboten, es gab keine Anmeldungen dafür.

Filz blickt dem Start positiv entgegen: „Wir sind gut vorbereitet und werden auch dieses Schuljahr gut über die Bühne bringen. Es sind viele geimpft, es gibt ein Präventionskonzept. Ich denke, wir werden ein gutes Schuljahr haben mit mehr Unterricht im Haus als im letzten Jahr.“

Neu als Mittelschul-leiterin in Ziersdorf: Regina Pfeifer. privat

Medienmittelschule Ziersdorf. Die Ziersdorfer Bildungseinrichtung bekommt mit Schulbeginn eine neue interimistisch eingesetzte Schulleiterin: Regina Pfeifer, das 14. Jahr Direktorin der in unmittelbar in der Nähe liegenden Volksschule, übernimmt vorerst für ein Jahr auch die Leitung dieser Schule.

„Organisatorisch ist es vorläufig relativ ähnlich. Die Kinder sind älter, da kann sich dann einiges vielleicht noch ein wenig ändern“, erzählt Pfeifer von ihrer zusätzlichen Aufgabe.

„Vor allem ist es praktisch, dass die Gebäude so nah aneinander liegen“, führt sie aus. Besonders freut sie sich über 28 Schüler aus Ziersdorf und zwei aus Ravelsbach, die mit Schulbeginn die Medienmittelschule besuchen werden.

HLT Retz. Im neuen Schuljahr dürfen sich die Tourismusschulen Retz über viele Neuerungen freuen: Neben einem überarbeiteten Logo, das in diesem Jahr zum ersten Mal aktiv für die Bewerbung genutzt wird, dürfen die Schüler mit einem neuen Fach starten. Unter dem Titel „Innovativer Tourismus“ möchte sich die Schule näher an wirtschaftliche Aspekte der Touristik wagen.

Im kommenden Sommersemester wird es gebäudetechnisch spannend: Das im Bau befindliche neue Haus soll mit April 2022 fertiggestellt und Ende Juni bezogen werden. Danach können auch die Schüler in neuem Glanz erstrahlen, so Direktorin Barbara Sablik-Baumgartner. Diese sind nämlich an der Entscheidung für die neuen Schuluniformen beteiligt, die ebenfalls im kommenden Schuljahr präsentiert und ab Herbst 2022 von den Schülern im Unterricht getragen werden.