Schwierige Zeiten für die Kultur: „Kaufverhalten hat sich geändert“

Viele Kulturbetriebe und Kulturschaffende klagen darüber, dass die Besucherzahlen zurückgehen – manche spüren diesen Trend weniger. Die NÖN hat im Bezirk nachgefragt, wie sich die Situation darstellt.

Hollabrunns Stadtsaal-Chef Helmut Schneider freut sich über die äußerst positive Resonanz des Programms 2023, welches per Broschüre an tausende Haushalte verschickt wurde. „Seitdem hat das Telefon in unserem Stadtsaalbüro nicht mehr aufgehört zu läuten“, ist Schneider zufrieden. Das Team sei sehr positiv überrascht, dass der Verkauf nach der langen Coronazeit so gut gestartet ist. Es gibt einige Veranstaltungen, die bereits gänzlich oder fast ausverkauft sind, wie etwa die Kabarettisten Alex Kristan und Thomas Stipsits. Ebenfalls erfreulich sei, dass sogar schon Tickets für Dezemberveranstaltungen verkauft werden.

tww mit Luft nach oben. Das tww Guntersdorf würde sich hingegen über mehr Besucher sehr freuen. „Im Vorjahr haben wir über das Jahr verteilt 75 Prozent Auslastung gehabt und es läuft heuer einmal nicht so gut an“, sagt Intendantin Franziska Wohlmann-Pfeiffer. Woran das liegt, könne die Theaterleiterin nicht sagen. Gerade steht das Programm im Rahmen des „Vormärz“, wo Kabarettisten und Autoren auf der Bühne im Stadl stehen. Der „Blonde Engel“ sei etwa eine beliebte Vorstellung.

Weitere Highlights in diesem Jahr werden „Der Große Blonde“ und die Komödie „37 Ansichtskarten“ sein, die im Frühling gespielt wird. Eine weitere Empfehlung von Intendantin Wohlmann-Pfeiffer ist „Die Falle“: „Da haben wir eine Wiederaufnahme im März, die sehr gut gelaufen ist und das kann ich absolut weiterempfehlen.“

„Viele sind vorsichtig.“ Im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf ist die Stimmung durchwegs positiv. „Wir haben zwar sicherlich um die 30 Prozent weniger an Verkauf, aber dennoch haben wir Veranstaltungen, die ausgebucht sind“, erzählt Managerin Andrea Topitz-Kronister. In der Pandemiezeit dürfte sich außerdem das Kaufverhalten der Kunden verändert haben: „Es ist nicht mehr so, dass am ersten Tag, wenn das Programm erscheint, alles gekauft wird. Viele sind nach wie vor vorsichtig, was auch vollkommen okay ist.“

Gerade Kabaretts sind sehr beliebt und daher meist die ersten Veranstaltungen, die ausgebucht sind, so Topitz-Kronister. Bis auf den letzten Platz besetzt sei etwa Comedian Gerry Seidl, sehr gut gebucht Lydia Brenner-Kasper im Mai. Für ein Konzert im Dezember wurden ebenso schon viele Karten verkauft.

„Dafür habe ich aber natürlich auch Veranstaltungen, wo es nicht so gut läuft. Aber das war immer schon so“, weiß die Veranstalterin. Bedauerlich findet sie, dass vom Verkauf her „wieder angesetzt werden muss, wo man von den Zahlen her schon längst gewesen ist“. Geworben wird, wie auch vor der Coronazeit, mittels eigener Programmhefte, Folder, Plakate und Social Media.

Kulturstadt Retz. Das Festival Retz wird im Juli wieder für regen Besuch in der Weinstadt sorgen. „Es ist eine Wiederauflage von Elias, weil wir bemerkt haben, dass gegen Ende der Aufführungen so viele Interessenten waren, die es gerne noch gesehen hätten, und eigentlich keine Karten mehr da waren“, sagt Kulturstadtrat Stefan Fehringer im NÖN-Gespräch. Das Stück werde außerdem überarbeitet und adaptiert.

Zudem wird es ganzjährig immer wieder Veranstaltungen im Kulturhaus Schüttkasten geben. Am 16. Februar etwa wird Max Mayerhofer mit dem Lastkrafttheater in Retz gastieren und Ausschnitte von Karl Valentin-Stücken vorführen. Außerdem organisiert der Kulturtreffpunkt „Insel Retz“ wieder einige Vernissagen.

Dass die Veranstaltungen gut angenommen werden, merkt Fehringer: „Es gibt gewisses Stammpublikum und dann kommt immer wieder Laufkundschaft.“ Was er außerdem bemerkte: „Die Leute haben die Tickets sehr kurzfristig gekauft, weil sie nicht gewusst haben, ob sie positiv sind oder nicht. Ich bin gespannt, wie es heuer sein wird.“

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.