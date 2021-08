Im Bezirk Hollabrunn lernen Kinder hauptsächlich über die Schulen schwimmen, wenn sich die Eltern nicht im privaten Bereich um einen Schwimmkurs kümmern.

Laut Werner Althammer, Sportlehrer an der Mittelschule Hollabrunn, sei es in Corona-Zeiten sehr schwierig, dass die Kinder über die Schulen zum Schwimmen kommen. Laut Lehrplan ist es vorgesehen, dass das Schwimmen ein Teil des Bewegung- und Sportunterrichts sein muss.

„Wir haben das heuer sehr stark gespürt bei unseren ersten und zweiten Klassen, dass der Schwimmkurs jetzt schon zwei Jahre gefehlt hat.“ Das selbe Schicksal ereilte auch die Schwimmwoche in Lutzmannsburg, die eigentlich jedes Jahr für die ersten Klassen der Mittelschule organisiert wird. „Die konnten wir jetzt auch schon zwei Mal nicht machen“, sagt Althammer.

Die Erst- und Zweitklässler seien laut Althammer heuer außer einigen Turnstunden, die im Freibad verbracht wurden, sehr wenig zum Schwimmen gekommen. In der letzten Schulwoche wurde für die Nichtschwimmer der Mittelschule ein eigener Schwimmkurs veranstaltet, was sehr gut angenommen wurde.

Der Sportlehrer meint: „Ein Hallenbad in Hollabrunn fehlt sehr, nicht nur für die Schulen, sondern auch für den privaten Bereich.“ Den Schulen wäre natürlich sehr geholfen, wenn in diese Richtung in der Bezirkshauptstadt etwas passieren würde. Werner Althammer hofft, dass im Herbst einiges nachgeholt werden kann: „Wir holen jetzt zum Beispiel gleich im September, wenn es möglich und erlaubt ist, die Schwimmwoche vom letzten Jahr nach“

Schwimmunterricht findet großteils in Schulen statt

Karl Schörg, der für Sport- und Freizeitbetriebe zuständige Gemeindevertreter, bestätigt, dass der Schwimmunterricht hauptsächlich über die Schulen erfolge: „Üblicherweise geht das über die Volksschule und Mittelschule, die diese Schwimmkurse anbieten.“ Das sei in den vergangenen beiden Schuljahren aufgrund der Corona-Situation nicht möglich gewesen. „Wir bieten von der Stadtgemeinde aus jetzt über den Sommer Schwimmkurse für Anfänger an“, informiert Schörg im NÖN-Gespräch.

Ob allgemein weniger Kinder an Schwimmkursen teilnehmen als früher, sei für Schörg schwierig einzuschätzen, da „unsere Schwimmkurse immer ausgebucht sind, vor der Corona-Zeit und jetzt auch, also wir können da keinen Unterschied feststellen“. Allerdings weiß er aus Gesprächen mit Volks- und Mittelschullehrern, dass es mehr Kinder gibt, die nicht schwimmen können.