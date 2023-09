Sicherer Service für Partygäste: Festl-Express hat sich bewährt

Einige nutzen das günstige und sichere Mitfahrangebot bereits als Stammgäste, um gleich mehrere Partys im Bezirk zu erleben. Kein Taxi, kein Betteln bei den Eltern, um eine Taxidienst und vor allem ein sicheres Heimkommen – das ist das Ziel des Festl-Express. Dieser startete heuer zum vierten Mal im Bezirk startete und wurde von Jugendvertretern gemeinsam mit der Stadtgemeinde Retz und der Leader Region Weinviertel-Manhartsberg organisiert.

In diesem Jahr standen gleich sechs Veranstaltungen auf dem Programm: Nach der Löschparty im Mai in Hadres wurde die Beachparty in Pulkau angefahren. Am besten wurde der Festl-Express für die School‘s out Party in Zellerndorf genutzt. Weiters wurden auch „Masters of X“ in Ziersdorf, die Steinbruchparty in Eggendorf/Walde sowie abschließend die Hollabrunner Augustwies‘n mit dem Shuttle angefahren.

Das Organisationsteam setzen sich für das kommende Jahr zum Ziel, noch mehr Gemeinden zu motivieren, sich am Projekt zu beteiligen. Ko-finanziert wird das Projekt durch eine Kostenbeteiligung der Veranstaltungen selbst, einem Beitrag von 2 Euro je Fahrt der Fahrgäste sowie Sponsoren. Gemeinden, die sich nicht am Festl-Express beteiligen, können leider aus Kostengründen nicht angefahren werden. Die Planung für 2024 läuft bereits. Interessierte Veranstaltungsteams können sich gerne bei Daniel Wöhrer unter d.woehrer@stadtgemeinde-retz.at oder telefonisch unter 02942/2223-34 melden.