So war das Schuljahr: "Lockdown wird Spuren hinterlassen"

Als aufregend und erfolgreich beschreibt Marion Hofmann, Schulleiterin der HLW Hollabrunn, das diesjährige Maturajahr. Anspannung und Unsicherheit seien in den letzten beiden Schuljahren deutlich spürbar gewesen, doch die in der Pandemie angeeigneten Fähigkeiten seien den Maturanten in der abschließenden Phase zugutegekommen.

„Zeitmanagement, eigenständiges Lernen und Organisationsfähigkeit haben die Schüler aus dem Homeschooling mitgenommen und eingesetzt“, erzählt Hofmann im NÖN-Gespräch. Ebenso stolz ist man in der HLT Retz auf die Absolventen. „Die Schüler, die zur Matura antreten durften, haben alle großartige Leistungen gezeigt, es gibt ausgezeichnete und gute Erfolge“, freut sich Direktorin Barbara Sablik-Baumgartner. Insgesamt gebe es von den Zahlen her keinen großen Unterschied zu einem Nicht-Corona-Jahr.

Spuren in der Entwicklung durch das Fehlen sozialer Kontakte

Hollabrunns Vizebürgermeister Kornelius Schneider ist Elternvereinsobmann der HAK Hollabrunn, wo seine Tochter heuer maturiert hat. Er erinnert sich vor allem an die anfänglichen Schwierigkeiten des Homeschoolings: „Die Umstellung war schwierig, aber mit Fortdauer des Homeschoolings hat meine Tochter die technische Herausforderung gemeistert.“ Nur eines habe sie vermisst, sagt er: „Es haben halt als Begleiterscheinung die sozialen Kontakte schon gefehlt.“

Das bestätigt der Elternvertreter des Erzbischöflichen Gymnasiums, Harald Busta: „Distance Learning war schon eine ziemliche Herausforderung für meine Kinder und für alle Schüler.“ Dabei lobt er die Anstrengungen der Schule und der Schulleitung sowie das Engagement aller Lehrer, die es trotz geringer Vorbereitungszeit geschafft haben, diese neue Art des Unterrichts umzusetzen. Aber, so Busta: „Insgesamt waren all diese Einschränkungen durch den Lockdown für junge Menschen in der Entwicklungsphase ein unglaublich einschneidendes und negatives Erlebnis, welches sicherlich Spuren in ihrer Entwicklung hinterlassen wird.“

Zum Teil haben die vergangenen beiden Jahren natürlich schon Spuren hinterlassen; teilweise auch extreme, wie Direktoren und Lehrer berichten, ohne auf Details eingehen zu dürfen. Viele Schulen im Bezirk bieten psychologische Beratung an, seit Neuestem gehört die HLW Hollabrunn dazu. Seit diesem Schuljahr ist regelmäßig eine Psychologin im Haus anwesend, die Schüler können diese nach Voranmeldung jederzeit aufsuchen.

„Wir arbeiten außerdem eng mit dem Jugendcoaching der Caritas zusammen und haben auf unserer elektronischen Lernplattform einen eigenen Kanal zur psychosozialen Gesundheit eingerichtet, in dem Beratungsangebote präsentiert werden“, erzählt Direktorin Hofmann.

