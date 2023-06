Task Force-Leiter: „Sozialleistungsbetrug bleibt nicht ungestraft“

„Ich suche die Wahrheit und keine Täter“, so lautet der Grundsatz von Josef Dötzl, der seit über 30 Jahren beim Landeskriminalamt tätig und auf Betrug spezialisiert ist. Vor fünf Jahren gründete der Aspersdorfer die Task Force „Sozialleistungsbetrug“, kurz „Solbe“, mit und ist Landesverantwortlicher in Niederösterreich.

Nun wurde zum Vernetzungstreffen der Stakeholder in die Bezirkshauptmannschaft geladen. Dort stellte Dötzl die Arbeit der „Solbe NÖ„ vor. Das Thema Sozialleistungsbetrug brenne den Teilnehmern unter den Nägeln, begrüßte Bezirkspolizeikommandant Eduard Widhalm und stellte fest: „Pepi, du brennst dafür.“

200 Ermittler decken in Niederösterreich Sozialbetrug auf

Die Leidenschaft für seinen Beruf war dem Aspersdorfer anzuhören. „Die Solbe ist eine richtige Arbeitsgemeinschaft“, betonte er. Er hole die Experten auf dem jeweiligen Gebiet auf einen Tisch. „Wir reden miteinander und tauschen uns einfach aus.“ Das Rezept klingt einfach, doch der Erfolg gibt dem Kriminalbeamten recht: 73 Prozent wurden in Niederösterreich an Schaden zurückgeholt oder die Auszahlung verhindert, weil die Solbe Sozialbetrug nachweisen konnte. „Unser' Hock'n bringt was!“, ist Dötzl stolz, den Vertretern von AMS, ÖGK, PVA, SVS und Finanzpolizei diese Zahl präsentieren zu dürfen.

Diesen Erfolg hat er über 200 Solbe-Ermittlern in ganz Niederösterreich zu verdanken. Verantwortliche dieser Task Force für den Bezirk ist Chefinspektor Wolfgang Strobl, Teamleiter ist Gruppeninspektor Markus Trieb. Seit diese Arbeitsgemeinschaft ihre Arbeit aufnahm - mit 1. Jänner 2019 -, wurden etwa 370.000 Euro Schadenssumme aufgeklärt.

Größter Solbe-Fall im Bezirk war illegaler Welpenhandel

Der größte Fall ist gut bekannt und ging Anfang 2022 durch alle Medien: Eine serbische Familienbande betrieb illegalen Welpenhandel mit Rassehunden. „Es war fürchterlich“, erinnert sich Dötzl gut an den Fall, den ein Kollege der Ravelsbacher Polizei bearbeitet. Dieser habe sich sehr hineingekniet und mit jedem Tag wurde der Fall größer. „Es hat eigentlich mit dem Tierschutz begonnen“, erinnert sich Bezirkshauptmann Karl-Josef Weiss an den Auslöser, der schließlich aufdeckte, dass die fünfköpfige Bande Sozialleistungen von 140.000 Euro bezogen hatte.

Zur Erinnerung: In einem Keller in Ravelsbach wurden Hundewelpen in einer dunklen Kellerröhre gehalten. Um deren Gejaule zu übertönen, wurde tagelang Techno-Musik gespielt. Am Ende meldete dies doch jemand der Polizei, so kamen die Ermittlungen ins Rollen. Den Serben, angeführt von der Tochter, wurde schließlich der Handel mit über 150 Welpen um Gesamtwert von 100.000 Euro nachgewiesen.

„Der Beamte hat sich danach bei uns bedankt, dass wir ihn so unterstützt haben. Allein hätte er das nicht bewältigt“, freute sich Pepi Dötzl über dieses Lob.

Er berichtete noch von weiteren, teils sehr kuriosen Fällen, die seine Solbe bearbeitete. Da gab es etwa die „sehende Blinde“. Die Dame war „innerhalb der Behörde blind und außerhalb hat sie Ladendiebstähle begangen“. Außerdem hielt sie sich nur für zwei Wochen in Österreich auf, die restliche Zeit des Jahres verbrachte sie in Thailand. Es konnte ihr ein vollendeter Schaden - also Geld, das bereits ausbezahlt war - von 193.000 Euro nachgewiesen werden. Und ein versuchter Schaden von 750.000 Euro. „Das ist die Summe, die bis zu ihrem Tod ausbezahlt worden wäre, hätten wir sie nicht gestoppt“, erklärt Dötzl.

Foto: Sandra Frank

Die Vortäuschung des Lebensmittelpunktes in Österreich ist das schwerste Delikt, dem die Solbe nachgeht. Doch das Einsatzfeld ist vielfältig und erstreckt sich über Schwarzarbeit während Sozialleistungsbezug, E-Card-Missbrauch, betrügerisches Ausnutzen des österreichischen Gesundheitssystems über das Beziehen von Familienbeihilfe, Kinderzulage, Ausgleichszulage, Berufsunfähigkeits-, Invaliditätspenison, Pflegegeld und Asylbetrug und Scheinehen.

Bürger sollen sehen, dass Sozialbetrug nicht unbestraft bleibt

Bei den Ermittlungen, die alle mit einer Anzeige starten, ist es wichtig, dass die Beamten auf Fachwissen zurückgreifen können. „Es darf nicht passieren, dass wir jemanden verfolgen, der nicht zu verfolgen ist, nur weil wir unwissend sind“, mahnt Dötzl. Das wichtigste sei jedoch Empathie. „Wir beginnen die Vorerhebungen so schonend wie möglich.“ Am besten so, dass es der Betroffene noch gar nicht mitbekommt, schildert der Landesverantwortliche.

Er beschrieb genau, wie akribisch seine Beamten vorgehen, um Sozialbetrug aufzudecken. „Es ist ganz schön viel los auf dem Sektor.“ Aktuell werden in niederösterreichweit etwa 1.600 Akte mit einer Schadenssumme von mindestens 18 Millionen Euro bearbeitet, wobei bei 100 Fällen die Schadenssumme noch nicht bekannt ist.

„Es ist wichtig, dass die Leute merken, dass Sozialbetrug nicht ungestraft bleibt“, ist der Bezirkshauptmann froh über den Einsatz von leidenschaftlichen Josef Dötzl und seinem Team.