SPÖ-Reaktion: „Zweigleisiger Vollausbau der Nordwestbahn ist machbar“

In einem Pressegespräch kommentierte Landtagsabgeordneter Richard Hogl (ÖVP) die Forderung der SPÖ nach einem zweigleisigen Vollausbau der Nordwestbahnstrecke zwischen Retz und Stockerau damit, dass hier „Blinde von der Farbe“ sprechen. Darauf reagiert nun der rote Spitzenkandidat im Bezirk, Stefan Hinterberger: „Anders als der Herr Abgeordnete behauptet, ist der zweigleisige Vollausbau der Nordwestbahn nicht nur machbar, sondern auch sehr sinnvoll.“

Der Göllersdorfer hält „diese Unkenrufe der ÖVP“ für verzichtbar. Es sei die ÖVP gewesen, die sich jahrelang gegen den Ausbau eines zweiten Gleises gestellt habe.

„Ich habe mich in mehreren Gesprächen mit Fachleuten abgesichert. Der zweigleisige Vollausbau ist durchgängig technisch machbar“, betont Hinterberger. Darum werde sich die Bezirks-SPÖ weiterhin für den Vollausbau einsetzten. „Nur dieser bringt echte Vorteile für die Pendler aus der Region.“ Außerdem werde der Standort dann auch für Betriebe attraktiver; siedeln sich solche an, werden Arbeitsplätze in der Region geschaffen. Ein weiterer Vorteil des Vollausbaus, wie der rote Spitzenkandidat meint.

"Öffentlicher Verkehr darf nicht steifmütterlich behandelt werden"

Gibt es ein zweites Gleis, können Wartungen und Co. tagsüber durchgeführt werden, bei Bautätigkeiten falle der Schienenersatzverkehr weg, „weil ein Gleis weiter zur Verfügung bliebe“.

Hinterberger blickt auf andere Regionen in Niederösterreich, wie St. Pölten oder das Tullnerfeld. Dort gebe es längst zeitgemäße Verbindungen. „Der öffentliche Verkehr im Bezirk Hollabrunn darf aus unserer Sicht vom Land Niederösterreich nicht länger stiefmütterlich behandelt werden; auch im Hinblick darauf, wenn man die Energiewende noch irgendwie schaffen möchte“, sagt Hinterberger. Er wirft der ÖVP in Niederösterreich vor, nur in jenen Gebieten großzügig in die Infrastruktur investiert zu haben, „in denen sie um einen Machtverlust fürchtet“.

