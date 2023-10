SPÖ zu hohen Mieten: „Leute können einfach nicht mehr“

„Ich würd' mich gern einmal mit euch treffen und über was Leiwandes reden“, sagte SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende Elke Stifter. Die SPÖ lud nämlich erneut zu einem Pressegespräch ein. Nachdem es zuletzt darum ging, dass Wohnungs- und Hauseigentum unleistbar geworden sind, drehte sich das aktuelle Gespräch um die steigenden Mieten.

Was die SPÖ fordert: Die Förderungen müssen auf neue Beine gestellt werden; es muss wieder gemeinnützigen Wohnbau geben und die Teuerung müsse in allen Bereichen bekämpft werden. „In anderen Ländern wie Frankreich oder Spanien geht das auch“, weiß Bezirksvorsitzender Stefan Hinterberger.

Auszug ist derzeit für viele unleistbar

Mehr als die Hälfte der Menschen im Alter zwischen 20 und 24 würden noch zu Hause leben, weil sie sich die Mieten nicht leisten können. „Allein von 2021 auf 2022 sind die Mieten im Durchschnitt um 3,8 Prozent angestiegen“, präsentiert Hinterberger. Da gehe es nur um die Miete, Energiekosten kommen noch dazu.

Der gemeinnützige Wohnbau wurde für heuer eingestellt, 7.000 Wohnungen werden allein in diesem Jahr nicht gebaut. Leistbare Wohnungen, die in den nächsten Jahren nicht verfügbar sein werden. Es gibt eine Plattform, auf der nach Wohnungen gesucht werden kann. „Damit wirbt das Land NÖ“, zeigt Hinterberger noe-wohnbau.at her. Im Bezirk Hollabrunn sind 16 Wohnungen (Stand: 25. Oktober) verfügbar. „Drunter ein 800-Euro-Schnäppchen in Seefeld-Kadolz“, sagt Hinterberger sarkastisch.

Für ihn ist klar: Die Wohnbauförderung muss reformiert und an die aktuellen Kosten angepasst werden, damit sich die Menschen das Wohnen wieder leisten können. Er selbst hat im Bekanntenkreis eine Familie, die etwa die Nudeln selbst macht, weil sie sich den Einkauf nicht mehr leisten kann. „Das ist ein Wahnsinn“, kennen er und Stifter mehr solch trauriger Geschichten. Hier nickt der zweite Bezirksvorsitzende der SPÖ, Richard Pregler: „Darum unterstützen wir die Forderungen der Gewerkschaften nach Lohnerhöhungen.“

Vorschreibung der EVN steigt, obwohl Energieverbrauch sinkt

„Wir sehen hier das Versagen der Koalitionen auf Bundes- und Landesebene“, ist für ihn klar. Alte Förderungen würden weiterhin ausbezahlt, ohne an die Teuerungen angepasst zu werden. „Die Banken haben wir in der Krise mit Milliarden gefördert“, erinnert der Immendorfer, wie rasch hier reagiert wurde. Er selbst merkt die Teuerungen ebenfalls, so ist seine Kreditrate etwa um die Hälfte angestiegen. „Das geht einfach nicht mehr.“

SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Patrick Eber berichtet von einem Fall, um den sich Ombudsmann Franz Fischer während seiner Sprechstunde - jeden Dienstagvormittag im Josef-Pfeifer-Haus - kümmerte: Eine Person, die eine jährliche Gasrechnung von etwa 1.800 Euro hatte, bekam eine Vorschreibung über 5.000 Euro, und das bei weniger Verbrauch. „Der dritte EVN-Vorstand um 600.000 Euro muss ja auch finanziert werden“, ätzte Hinterberger, der gleichzeitig den Kopf über die Höhe der Vorschreibung schüttelt.

Mehr zu arbeiten ist nicht immer möglich

Pregler zitiert aus einer Studie, dass es für zehn Prozent der Österreicher mittlerweile unleistbar geworden ist, ihre Wohnung warm zu halten. Für 28 Prozent sind unvorhergesehene Investitionen, wie eine Autoreparatur oder eine neue Waschmaschine, nicht mehr leistbar. „Wir sind aber in Österreich und nicht in Bulgarien“, ist der Sozialdemokrat über die Entwicklung des Landes schockiert. „Wir hatten einmal das beste Bildungssystem, das beste Gesundheits- und Sozialsystem. Und jetzt tun weder Bund noch Land etwas für die Leute.“

Der Rat der ÖVP, dass die Leute einfach mehr arbeiten müssen, um mehr Geld zu haben, lässt Stifter nicht gelten: „Ich kenne viele Frauen, die gerne mehr arbeiten würden, doch sie können nicht.“ Denn gerade im Handel sei das Teilzeitmodell bei den Arbeitgebern sehr beliebt, weil sie Überstunden zu günstigeren Konditionen verrechnen können.

„Mit vollen Hosen kann man leicht stinken. Ich versteh schon, dass es sich mit einem Bürgermeister- und Abgeordnetengehalt und zusätzlichen Pachteinnahmen gut leben lässt. Aber viele Menschen können einfach nicht mehr“, wiederholt Pregler, dass die Förderungen angepasst und die Teuerungen von der Politik aktiv bekämpft werden müssen.