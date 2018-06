Suchaktion nach 14-Jähriger fand Happy End!.

Seit Sonntag, 17. Juni, war die 14-jährige Melanie S. aus Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg aus der elterlichen Wohnung abgängig gewesen. Auf Ersuchen der Mutter hatte die Polizei am Donnerstag Fotos des Mädchens veröffentlicht - kurz darauf fand die Suchaktion ein glückliches Nach Zeugenhinweisen konnte die 14-Jährige in Hollabrunn aufgegriffen und ihrer Mutter übergeben werden konnte.