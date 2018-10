Es ist alle Jahre wieder ein riesiges Kunstevent, das aber nicht mit gigantischen Veranstaltungen protzt, sondern lieber im Kleinen glänzt. Die Tage der offenen Ateliers haben sich im 16. Jahr ihres Bestehens als ein Fixpunkt im Kulturkalender etabliert. Heuer ist dafür das kommende Wochenende reserviert. Am Samstag halten viele Ateliers ab 14 Uhr offen und geben erstmalig „open end“ an.

Eine Idee der Kulturvernetzung Niederösterreich, Veranstalter der Tage der offenen Ateliers, die versucht, das Event mit kleinen Innovationen noch attraktiver zu machen.

Niederschwellig über Kunst plaudern

Die niederschwellige Möglichkeit, mit Künstlern ins Gespräch zu kommen, andere Kunstinteressierte kennenzulernen, oder einfach nur zu plaudern, wird vonseiten der Künstler genauso geliebt, wie das Publikum es schätzt, einmal im Jahr Kiebitz sein zu dürfen.

Das Gebotene variiert natürlich sehr stark, aber auch diese Vielfalt ist einer der Gründe, warum die Tage der offenen Ateliers so beliebt sind. Kunsthandwerk ist genauso vertreten, wie Upcycling, also das „Aufhübschen“ vermeintlicher Wegwerfware. Klassische Malerei, Bildhauer und Skulpturen sind neben Medienkunst und Fotografie ebenfalls im Portfolio des Angebots.

Dass die Tage der offenen Ateliers den Kunstbegriff breit streuen, beweisen auch Töpfer- und Keramikarbeiten sowie verschiedenste Variationen, was man aus Textilien so alles entstehen lassen kann.

Insgesamt nehmen in ganz Niederösterreich über 1.000 Künstler an den Tagen der offenen Ateliers teil. Im Bezirk Hollabrunn sind es immerhin stattliche 40.

Alle offenen Ateliers im Bezirk Hollabrunn

ASCHENDORF

Gruppenausstellung von Heide-Marie Greiner, Monika Inczeova, Roswitha Reichert, Franz Seidl, Friedrich Tradinik & Nicole Wallrodt in der Hundsberg-Kellergasse; Sa. 14 Uhr bis open end; So. 14 bis 18 Uhr.

EITZERSTHAL

Johann Kahl, Malerei in Eitzersthal 18; Sa. 14 Uhr bis open end; So. 10 bis 12 & 14 bis 18 Uhr.

GÖLLERSDORF

Adrian & Fritz Fleischer, Bildhauer, Glas & Keramik am Hauptplatz 21; Sa. 14 bis 18 Uhr; So. 10 bis 12 & 14 bis 18 Uhr.

GROSSKADOLZ

KultArt pulkautal (Edith Hörmann), Keramik & Metall in Großkadolz 18; Sa. 14 bis 18 Uhr.

Vivien Schneider-Siemssen, „Die Vielfalt der Gemeinsamkeit“ in Großkadolz 235; Sa. 14 bis 18 Uhr.

GROSSNONDORF

Werner Goll, Glas- & Spiegelätzungen in Großnondorf 74; Sa. 14 Uhr bis 18 Uhr; So. 14 bis 18 Uhr.

GROSSWETZDORF

Rosemarie Aumann, Malerei & Grafik in der Löwensteinstr. 3; Sa. 14 bis 18 Uhr; So. 10 bis 12 & 14 bis 18 Uhr.

MatiPö., Galerie im Kuhstall bei der Hauptstr. 16; Sa. 14 bis 18 Uhr; So. 10 bis 12 & 14 bis 18 Uhr.

GUNTERSDORF

Richard Fuchs – fuchsart, Bildhauer, Malerei & Keramik in der Retzerstr. 35; Sa. 14 bis 18 Uhr; So. 10 bis 12 & 14 bis 18 Uhr.

HARDEGG

Rosi Grieder-Bednarik, Malerei & Grafik am Hauptplatz 68 im Kultur.Punkt; Sa. 14 Uhr bis open end; So. 14 bis 18 Uhr.

HART-ASCHENDORF

Andreas Herok, Bildende Kunst in Hart 7; Sa. 14 Uhr bis open end; So. 10 bis 12 & 14 bis 18 Uhr.

Michael Olschewski, Glas & Holz in Hart 19; Sa. 14 Uhr bis open end; So. 10 bis 12 & 14 bis 18 Uhr.

HOLLABRUNN

Sabine Fasching, „kultStücke“ in der Neug. 13; Sa. 14 bis 18 Uhr; So. 10 bis 12 & 14 bis 18 Uhr.

Krippenfreunde Hollabrunn (Karl Bauer), Kunsthandwerk in der Josef Weislein-Str. 5; Sa. 14 bis 18 Uhr.

Gruppenausstellung von Johanna Smejkal, Theresia Göd-Illetschko und Walter Kronberger in der Emmy Stradal-Str. 37; Sa. 14 Uhr bis open end; So. 10 bis 12 & 14 bis 18 Uhr.

KALLADORF

Ernst Exinger, Malerei, Objekte & Installationen in Kalladorf 99; Sa. 14 Uhr bis open end; So. 14 bis 18 Uhr.

MAILBERG

Barbara Michl-Karácsonyi, Bildhauerei, Keramik & Zeichnungen in der Holzg. 67; Sa. 14 bis 18 Uhr; So. 14 bis 18 Uhr.

MAISSAU

Brigitte Chaloupka, Bildende Kunst in Grübern 2; So. 10 bis 12 & 14 bis 18 Uhr.

NessCollection, Alles rund um Upcycling in der Kremser Str. 52; Sa. 14 Uhr bis open end; So. 10 bis 12 & 14 bis 18 Uhr.

Töpferrunde Maissau, Barbara Wiesböck, Petra Bockberger, Erika Ranner & Hanni Schuller in der Kellerg. 20; Sa. 14 Uhr bis open end; So. 10 bis 12 & 14 bis 18 Uhr.

Wolfgang Zelzer, Malerei & Grafik in der Viaduktg. 4; Sa. 14 bis 18 Uhr; So. 10 bis 12 & 14 bis 18 Uhr.

MÜHLBACH/MANHARTSBERG

Mary’s mobiles Nähatelier (Maria Haas), Kunsthandwerk in Bösendürnbach 10; Sa. 14 Uhr bis open end; So. 10 bis 12 & 14 bis 18 Uhr.

OBERGRABERN

Susanne Köck, Keramik & Kunsthandwerk in Obergrabern 77; Sa. 14 Uhr bis open end; So. 10 bis 12 & 14 bis 18 Uhr.

Günter Stockinger, Weinviertler Kellerkatze in Obergrabern 45; Sa. 14 Uhr bis open end; So. 14 bis 18 Uhr.

OBERRETZBACH

Barbara Bergmann, Malerei & Grafik in der Kircheng. 5; Sa. 14 Uhr bis open end.

OBERTHERN

Heidi Tschank, Bildhauerei, Grafik & Malerei in Oberthern 62; So. 10 bis 12 Uhr.

PLATT

Irmgard Haider, Malerei & Grafik in Platt 217; Sa. 14 bis 18 Uhr; So. 10 bis 12 & 14 bis 18 Uhr.

PULKAU

Johann Polzer & Hannelore Hochreiner, Drechselkunst in der Rathausg. 4; Sa. 14 Uhr bis open end; So. 10 bis 12 & 14 bis 18 Uhr.

Kurt Schneider, Holzskulpturen in der Bründlstr. 8; Sa. 14 Uhr bis open end; So. 10 bis 12 & 14 bis 18 Uhr.

Evelyne Straka, Malerei & Grafik am Rathausplatz 5; Sa. 14 bis 18 Uhr; So. 10 bis 12 & 14 bis 18 Uhr.

Radlbrunn

Helga Farasin, Grafik, Keramik, Malerei & Textil in Radlbrunn; Sa. 14 bis 18 Uhr; So. 10 bis 12 & 14 bis 18 Uhr.

RETZ

Kunstraum Retz (Ida-Marie Corell & Andreas Nader), Medienkunst in der Kremserstr. 16; Sa. 14 Uhr bis open end; So. 14 bis 18 Uhr.

Wolfgang Seierl, Malerei & Grafik in der Klosterg. 3; Sa. 14 Uhr bis open end; So. 14 bis 18 Uhr.

Béatrice Thal, Atelier für Malerei, Mal- & Gestaltungstherapie am Hauptplatz 14; Sa. 14 bis 18 Uhr; So. 10 bis 12 & 14 bis 18 Uhr.

SONNBERG

Monika Pawlik, Galerie Sonnberg in der Herreng. 22; Sa. 14 bis 18 Uhr.

UNTERRETZBACH

Silvia Pollak-Parzer, Keramik & Malerei in der Hauptstr. 49; Sa. 14 Uhr bis open end; So. 14 bis 18 Uhr.

WULLERSDORF

Ulrike Dressel, Atelier Drachen-Geflüster in Maria Roggendorf 46; Sa. 14 Uhr bis open end; So. 14 bis 18 Uhr.

Andreas Semerad, Weinviertler Lichtbildnerei in der Bahnstr. 175; Sa. 14 bis 18 Uhr; So. 10 bis 12 & 14 bis 18 Uhr.