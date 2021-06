Die Zahl der Menschen, die sich regelmäßig auf Corona testen lassen, geht zurück. Darauf reagieren nun die Gemeinden und fahren mit 1. Juli einige Öffnungszeiten zurück.

So streicht Pulkau die Teststraße am Montag und testet nur noch donnerstags (17 bis 20 Uhr). Retz schließt die Teststraße am Dienstag und öffnet sie nur noch freitags (15 bis 20 Uhr). In Zellerndorf wird weiterhin am Mittwoch getestet (8 bis 10 Uhr), aber nicht mehr am Freitag.

Einige Gemeinde haben die Testzeiten geringfügig verschoben.

Die Teststraßen im Überblick (ab 1. Juli):