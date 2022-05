Teuerungen im Alltag: Kein Frisör, kein Gewand

Werbung Lernquadrat Anzeige Jetzt Zeugnisnoten sichern!

Die steigenden Preise sind auch bei der „Tafel“ in Hollabrunn bemerkbar. Die NÖN besuchte diese wöchentliche Sozialeinrichtung des Roten Kreuzes bei der Ausgabe und befragte deren Klienten nach ihrer Situation.

Seit mehr als zehn Jahren organisiert das Hollabrunner Rote Kreuz die „Team Österreich Tafel“. Bei diesem Projekt werden Lebensmittel, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, von allen großen Supermarktketten rund um Hollabrunn sowie von Bäckern und Bauern aus der Region gespendet. Der Bedarf an Ausgabekarten der Hollabrunner Tafel ist in den letzten sechs Wochen um das Dreifache gestiegen.

Derzeit werden um die 105 Familien betreut, ein Drittel davon sind Ukrainer. „Klienten, die seit zwei bis drei Jahren nicht mehr bei uns waren, stehen jetzt wieder vor der Tür und sagen, es gehe nicht mehr“, erzählt Gabriele Schönauer, Fachbereichsleiterin für die „Team Österreich Tafel“ beim Roten Kreuz Hollabrunn. Jeden Samstagabend werden ein Basispaket mit beispielsweise Milch, Nudeln und Zucker, ein Gemüse-Obst-Paket und Brot ausgegeben. Das Basispaket sei nun leider kleiner als sonst, sagt Schönauer.

Mit Anfang Mai wäre übrigens die Übersiedlung der Tafel vom Studentenheim in die Aspersdorferstraße – an den Standort der ehemaligen Rotkreuz-Bezirksstelle – geplant gewesen. Diese konnte jedoch noch nicht stattfinden, da das Kühlhaus nicht fertig ist und die Regale noch nicht geliefert wurden. Die Übersiedlung sei nun frühestens in sechs Wochen möglich. „Am neuen Standort wird es dann keine fertigen Corona-Pakete mehr geben. Die Klienten können dann wieder selbst durchgehen und nehmen, was sie brauchen“, erklärt Schönauer.

Rentnerin hat 500 Euro im Monat zum Leben

Die NÖN hörte sich am vergangenen Samstagabend bei den Klienten der Hollabrunner Tafel um. Zum Schutz der Privatsphäre werden keine Namen genannt.

Eine Pensionistin hat aus familiären Gründen nur 500 Euro im Monat zum Leben. Sie könne sich beispielsweise keinen Frisör leisten und habe mehr Ausgaben als Einnahmen. Derzeit helfen ihr ihre Kinder finanziell aus. „Ich kenne diese Frau; sie ist ihr ganzes Leben ausgekommen und jetzt steht sie da und freut sich, wenn sie einen Sack Erdäpfel bekommt“, erzählt Schönauer.

Eine alleinerziehende Supermarkt-Verkäuferin arbeitet 25 Stunden pro Woche und kann sich kaum mehr ein Mittagessen leisten. Die vierfache Mutter habe eine Strom-Nachzahlung von 500 Euro bekommen, nachdem sie einen neuen Zählerkasten erhalten hatte. „Ich habe kein Geld für neues Gewand“, erklärt die Verkäuferin, während sie auf die Löcher in ihrem T-Shirt zeigt, „Gott sei Dank habe ich eine Arbeitskleidung.“ Auch die Spritkosten für den Weg zur Arbeit belasten sie extrem.

Die zehnköpfige Familie Cherson aus der Ukraine ist momentan sehr glücklich in Göllersdorf. Sie bekommt eine finanzielle Unterstützung vom Land in Höhe von 300 Euro fürs Wohnen. „Sie sind sehr dankbar für die Möglichkeit, Lebensmittel zu bekommen“, berichtet Übersetzerin Nataliya Wandl.

Dolmetscherin half 40 ukrainischen Familien

Wandl ist an die Tafel Hollabrunn herangetreten, um ihren Leuten freiwillig zu helfen. Die Übersetzerin kommt selbst aus der Ukraine und ist gelegentlich bei der Ausgabe dabei, für den Fall, dass es Verständigungsprobleme gibt. Sie hat 40 ukrainische Familien betreut und bei der Ansiedlung geholfen. „Alle wollen einen Job finden, doch ohne Deutschkenntnisse ist das wirklich schwer“, erklärt die Ravelsbacherin.

Die Ukrainer, die sie betreut, besuchen jedenfalls alle einen Deutschkurs, doch bis jetzt habe noch niemand von ihnen einen Job gefunden. 80 Prozent von ihnen möchten nach dem Krieg wieder zurück in die Ukraine, doch die Kinder wollen eher in Österreich bleiben, weiß Wandl.

Wer die Tafel unterstützen möchte, kann beispielsweise beim Henry-Flohmarkt des Roten Kreuzes einkaufen. Dieser findet nun jeden Mittwoch, von 10 bis 17 Uhr, in der Aspersdorferstraße 34 statt. Neben Kleinmöbeln, Teppichen, Geschirr und Büchern gibt es auch eine große Auswahl an Schuhen, Taschen und Bekleidung für alle Altersschichten und Größen.

