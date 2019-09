Im Bezirk Hollabrunn mehren sich ebenfalls die Sorgen, dass kleine Apotheken wie Pulkau oder Haugsdorf in ihrer Existenz gefährdet werden könnten. Dazu käme, dass das Berufsbild des PKA (Pharmazeutisch-kaufmännischer Assistent) zerstört werden könnte, weil solche Fachleute dann möglicherweise nicht mehr gebraucht würden. Problematisch könnte die Situation auch werden, wenn dann mit den Apotheken die Wochenenddienste fehlen würden.

„Für die Bevölkerung sind sowohl Ärzte als auch Apotheker unverzichtbar“ Ilse Leisser

Den kleinen Gemeinden hingegen ist es wichtig, ihre Bevölkerung möglichst vor Ort zu versorgen. Die Gemeinde Retzbach baut derzeit ein neues Ordinationsgebäude für die Allgemeinmedizinerin und hat dabei die gesetzlich erlaubte Entfernung von mehr als sechs Kilometern zur nächsten öffentlichen Apotheke genau berücksichtigt. „Es ist uns wichtig, dass die Patienten, wenn sie beim Arzt sind, auch zum Großteil die benötigten Medikamente bekommen“, erklärt Bürgermeister Manfred Nigl diese Entscheidung.

Auch bisher hat man seitens der Gemeinde den Bürgern ein Lieferservice geboten. Die Rezepte konnten in einen Briefkasten eingeworfen werden, die Gemeinde kümmerte sich in Zusammenarbeit mit der Apotheke darum, dass die Medikamente einen Tag später abgeholt werden konnten. Das sei datenschutzrechtlich jedoch bedenklich, eine Hausapotheke biete hier deutlich besseren Service, meint Nigl.

Die Apotheke, die direkt von dieser neuen Hausapotheke betroffen ist, ist jene von Ilse Leisser in Retz. Dass das Mehrwert für die Bevölkerung am Land hätte, will sie nicht gelten lassen: „Für die Bevölkerung sind sowohl Ärzte als auch Apotheker als Gesundheitsdienstleister unverzichtbar. Ärzte diagnostizieren Krankheiten und verschreiben Medikamente, Apotheker geben diese ab und beraten die Patienten über ihre richtige Einnahme.“

Diese Arbeitsteilung im Sinne eines „Vier-Augen-Prinzips“ trage entscheidend zur Vermeidung von Medikationsfehlern bei, fördere die Compliance und erhöhe den Behandlungserfolg und damit die Lebensqualität der Menschen.

Haugsdorfer Allgemeinmedizinerin Öller sieht die Politik gefragt

„Es muss auch einmal gesagt werden, dass der Arzt mit Hausapotheke einen Beruf ausübt, den nur der Apotheker gelernt hat“, kritisiert Leisser weiter. In der öffentlichen Apotheke erfolge die pharmazeutische Beratung jederzeit und ohne vorherige Anmeldung praktisch acht Stunden am Tag durch ausgebildete Apotheker. Dem Arzt fehle diese Ausbildung und die zeitliche Möglichkeit. Außerdem sei schon per Gesetz die Hausapotheke nur als Ersatz und ausschließlich zum Wohl des Patienten da, „aber nicht zur Aufbesserung des Einkommens des Arztes“, sagt Leisser.

Hausapotheken seien meist nur in einer kleinen Kammer untergebracht und hätten 500 bis 1.000 Medikamente auf Lager, während die öffentliche Apotheke 20.000 lagernd habe sowie zusätzlich Nahrungsergänzungsmittel und andere Gesundheitsprodukte führe. Die öffentliche Apotheke schaffe zahlreiche, auch für die Gemeinden ertragreiche Arbeitsplätze, besonders für Frauen, und gewähre die Möglichkeit flexibler Teilzeitbeschäftigung.

Die öffentliche Apotheke gebe Arzneimittel an alle Patienten ab und berate alle in Gesundheitsfragen. Die ärztliche Hausapotheke dürfe hingegen Medikamente nur an die Patienten dieses einen Arztes abgeben.

Die Haugsdorfer Allgemeinmedizinerin Helga Öller sieht die Politik gefragt: „Ich bin dafür, dass mehr Gerechtigkeit entstehen muss. Heute verdienen jene Ärzte, die eine Hausapotheke haben, natürlich deutlich mehr.“ Als Ärztevertreterin des Bezirks wäre es ihr Wunsch, dass Mediziner ohne Hausapotheke einen finanziellen Ausgleich erhalten. Die entsprechende Lösung müsste sich der Gesetzgeber überlegen. „Sonst glaube ich, dass es in Zukunft immer schwerer wird, Ordinationen am Land zu bekommen.“