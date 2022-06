Top-Weine: „Wir sind Landessieger“

Werbung

So viele Winzerbetriebe wie noch nie (955) haben mehr Weine denn je (6.243) in den Wettbewerb geschickt. Für den Bezirk Hollabrunn wurde die 35. NÖ Landesweinprämierung mit fünf Landesweinsiegern zu einem Triumphzug. Erfolgreicher war nur der Nachbarbezirk Krems-Land mit sechs.

Der Weinbau präsentierte sich in seiner ganzen Breite und mit seinen innovativen Akzenten. So wurden heuer zum ersten Mal Landessieger in den Kategorien Piwi-Weine, Orange-/Natural-Weine sowie Perl- und Schaumweine gekürt. Bei 21 Kategorien ging fast jeder vierte Sieg in den Bezirk Hollabrunn. Dafür verantwortlich: das Weingut Hagn mit seinem Welschriesling 2021, das Weingut Hofbauer-Schmidt in Hohenwarth mit seinem Sauvignon Blanc Ried Mühlweg 2021, das Weingut Heinzl-Gettinger in Deinzendorf mit seinem Rosé vom Zweigelt 2021, der Weinbau Schuster aus Alberndorf mit seinem Zweigelt 2021 („Fruchtige Rotweine“) sowie das Weingut Bannert in Obermarkersdorf mit seinem Blauen Burgunder 2019 Ried Hochberg.

„Wir freuen uns riesig“, verkündete die Familie Hofbauer-Schmidt. Drei ihrer Weine schafften es ins Finale bei Österreichs größtem Weinwettbewerb. Die Liebe zu Sauvignon Blanc brachte Johannes Hofbauer-Schmidt vom Praktikum in Neuseeland mit, das er vor über zehn Jahren in Marlborough am Weingut von Welt-Kameramann Michael Seresin absolvierte.

„Im richtigen Umfeld lässt sich vieles bewegen“

„Für uns ist die Auszeichnung immer wieder eine große Ehre und auch Beweis dafür, dass sich im richtigen Umfeld so vieles bewegen lässt. Danke an unser Team für die großartige Arbeit“, freut sich Kellermeister Leo Hagn über den Landessieg. Vier Hagn-Weine schafften es ins Finale.

Perfekt ausgereifte, kristallklare Weine aus makellosem Traubengut krönen das Weinjahr 2021, so das Experten-Urteil. Die Winzer wussten die insgesamt günstigen klimatischen Bedingungen in allen Weinbaugebieten des Landes zu nutzen: Es gelangen balancierte, elegante Weißweine mit tiefer Frucht und rassiger Struktur. An ihrer Seite stehen kraftvolle, spannende Rotweine mit großem Reifepotenzial.

Die Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg, älteste Weinbauschule der Welt, sicherte sich übrigens den Titel „Weingut des Jahres 2022“ mit einem Landessieger (Rote Cuvées) und vier weiteren Weinen im Finale. NÖ Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann freute sich über die Rekordzahlen und die guten Einreichzahlen in den neuen Kategorien: „Damit eröffnet die Landesweinprämierung NÖ eine prominente Bühne für diese zukunftsträchtigen Weine.“ -cr-

