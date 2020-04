Betriebe fürchten um ihr wirtschaftliches Überleben. Beschäftigte haben Angst um ihre Jobs. Damit gehen oft existenzielle Sorgen einher. Für rund 15 Prozent aller Beschäftigten wurde Kurzarbeit angemeldet. Knapp 3.000 Menschen können dadurch voraussichtlich ihren Arbeitsplatz behalten.

„Die vorliegenden Zahlen sind ein trauriger Rekord“, sagt Hollabrunns AMS-Geschäftsstellenleiter Josef Mukstadt. Auch wenn der Anstieg der Arbeitslosigkeit in den letzten Märztagen nicht mehr ganz so rasant war, sei kein Ende der steigenden Zahlen in Sicht. „Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnlichen Einsatz“, laute deshalb auch weiter das Motto im AMS.

Existenzsicherung und Kurzarbeit

Als größter Existenzsicherer für die Menschen sei sich das AMS seiner Aufgabe und der damit verbundenen Verantwortung bewusst, so Mukstadt: „Es sind enorme Mengen an Anträgen abzuarbeiten, um Arbeitslosengeld sowie Kurzarbeitsbeihilfen so rasch wie möglich zu berechnen. Gleichzeitig ist auf die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter und damit auf die Funktionsfähigkeit des AMS zu achten.“

In Sonderschichten werde alles getan, damit das März-Arbeitslosengeld zeitgerecht angewiesen werden kann. Eine nicht minder große Herausforderung seien mehrere hundert Anträge auf Kurzarbeitsbeihilfe. „Für alle Betriebe ist das Neuland. Damit verbunden sind viele Unklarheiten und Detailfragen“, weiß Mukstadt.

Erste Hilfestellungen zu vielen Themen rund um die Kurzarbeit gibt die Website des AMS (www.ams.at/kurzarbeit). Ein Antragsformular und Ausfüllvideo stehen zum Download bereit. Für Auskünfte wurde eine eigene Mitarbeiter-Taskforce aufgestellt, denn: „Sowohl bei Arbeitslosengeld als auch Kurzarbeit führen unvollständig ausgefüllte Anträge zu vermeidbaren Verzögerungen“, bedauert der AMS-Chef.

Keine persönlichen Vorsprachen

Arbeitslosmeldungen sollen online oder telefonisch erfolgen. Alle Termine für Vorsprachen im AMS sind ausgesetzt. Persönlich sollen nur jene Menschen kommen, die aus individuellen Gründen weder über das Internet noch telefonisch kommunizieren können. Dafür gibt es eingeschränkte Öffnungszeiten (Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr). Der Einlass in das Gebäude erfolgt ausnahmslos einzeln.

Das eAMS-Konto ist die direkte online-Verbindung zum AMS. Wer über ein FinanzOnline-Konto verfügt, kann sich über diesen Zugang in sein persönliches eAMS-Konto einloggen. Per E-Mail ist das Arbeitsmarktservice im Bezirk unter ams.hollabrunn@ams.at erreichbar. Für Unternehmen wurde zusätzlich die Hotline sfu.hollabrunn@ams.at eingerichtet. Für telefonische Arbeitslosmeldungen oder Anfragen steht die Nummer 050 904 340 zur Verfügung. Zu Spitzenzeiten ergeben sich mitunter Warteschlangen. Mukstadt appelliert: „Bitte nicht auflegen und nochmals anrufen, weil sich dadurch der Rückstau noch mehr aufbaut. Anrufe am Nachmittag kommen erfahrungsgemäß schneller durch.“

Anerkennung und Bitte um Verständnis

Den Einsatz der AMS-Mitarbeiter wissen viele zu schätzen, berichtet der Geschäftsstellenleiter. Sehr oft komme ein einfaches „Danke für die Unterstützung“ von Kunden zurück. „Das beachtliche Engagement - manchmal bis an die Grenze der Belastbarkeit - ist der Situation geschuldet, aber alles andere als selbstverständlich“, ist er stolz auf das Hollabrunner AMS-Team.

Die existenziellen Sorgen von Kunden – Arbeitslose wie Unternehmen – werden immer öfter spürbar, so Mukstadt: „Ich bitte darum, auch in solchen Situationen Geduld und Verständnis für unbedingt notwendige Abläufe aufzubringen.“