Trockenheit: „Zu früh, um die Flinte ins Korn zu werfen“

„Die Frühjahrstrockenheit kennen wir schon seit den 1970er-Jahren, das ist nichts Neues mehr“, sagt Maximilian Hardegg, dass das Frühjahr in unserer Region in neun von zehn Jahren niederschlagsarm ist. Heuer habe der starke Wind zusätzlich den Oberboden ausgetrocknet.

„In der Landwirtschaft ist es jetzt noch zu Früh, die Flinte ins Korn zu werfen“, meint der Großkadolzer. Er gibt aber zu: Es ist noch ein weiter Weg zu den guten Bedingungen für die Landwirtschaft. „Wir brauchen im Jahr etwa 500 Millimeter Niederschlag; jetzt haben wir vielleicht 30.“

Gerade jetzt, wo die Vegetationsphase beginne, sei Niederschlag notwendig. Punktuell könne die Gutsverwaltung Hardegg die Trockenheit ausgleichen. Es wurden Wasserspeicher gebaut, Felder können beregnet werden. „Das hilft uns.“ Generell könne man einiges tun, den Betrieb widerstandsfähig zu machen, etwa eine gute Fruchtfolge.

Rübe, Mais, Erdäpfel und Soja werden jetzt angebaut. „Für die Rübe ist es jetzt kritisch, sie braucht die Bodenfeuchte“, weiß Hardegg. Generell müsse man auf die Trockenheit reagieren, indem man auf Kulturen setzt, die im Sommer Niederschlag brauchen, denn da regne es in unserer Region. „Mit Soja und Mais ist man sicherer.“ Auch Wintergetreide habe gute Chancen, wenn es über die Wintermonate ein gutes Wurzelwerk ausbilden kann.

„Dass es im Frühjahr so extrem trocken war, das hatten wir noch nie“, sagt Hollabrunns Kammersekretär Gerald Patschka. Die Winterfeuchte fehlt, denn 2022 gab’s im Hollabrunner Bezirk „keine 20 Millimeter Niederschlag“. Den Winterkulturen gehe es noch halbwegs gut, da noch keine Vegetationsphase stattgefunden hat, weil es in den Nächten bisher noch sehr kalt gewesen ist.

„Das Saatgut liegt derzeit im Staub“

„Sehr kritisch“ sei die Situation für alles, was in den vergangenen Tagen angebaut wurde. Zuckerrübe, Sonnenblumen oder Erdäpfel. „Das Saatgut liegt derzeit im Staub“, hofft Patschka darauf, dass die Wettervorhersagen für die nächsten Tage stimmen und der ersehnte Niederschlag kommt.

Auf diesen hofft auch Liane Bauer. „Wir sind gerade mitten drin im Erdäpfellegen“, sagt die Landeskammerrätin aus Viendorf. Es ist so trocken, dass der Dammaufbau, der die Knolle vor der Sonne schützt, abrieselt. „Wir starten von null weg, weil es keine Winterfeuchte gibt und es bis jetzt kaum geregnet hat.“ Bauer wünscht sich „einen schönen Landler“ mit 60 Millimetern Niederschlag. In unserer Region sei großflächiges Bewässern nicht möglich. Gutes Begrünungsmanagement helfe, dass der Boden besser Wasser aufnehmen kann, wenn es denn kommt. Dies sei eine von vielen Maßnahmen, um Wasser am Feld zu halten.

„Noch macht uns die Trockenheit nichts“, sagt der NÖ Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann. Durch die Trockenheit habe sich der Austrieb der Reben sogar verzögert, was nicht schlecht ist, denn so sind die Austriebe vor Spätfrost besser geschützt. Durch die warmen Temperaturen werden die Reben bald austreiben, „und da brauchen wir den Regen wirklich“, sagt der Roseldorfer Winzer. „Durch den starken Wind sind jetzt sogar die tieferen Bodenschichten trocken“, spricht der Weinbaupräsident ein weiteres Problem an: Durch den Wind ist die Feuchtigkeit verdunstet.

