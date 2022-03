Ukraine-Krieg: "Die Schüler wollen darüber reden"

Das ganze Wochenende war von Sondersendungen geprägt: Der russische Präsident startete einen Angriff auf die Ukraine und begann damit einen Krieg in Europa. Seitdem flüchten Menschen aus der Ukraine, und seitdem ist nun jedem bewusst, dass man von Wien aus den osteuropäischen Staat mitunter schneller erreicht als Bregenz.

Die NÖN fragte in den Hollabrunner Schulen nach, wie die Schüler und Lehrer mit diesem bedrohlichen Thema umgehen.

Erhard Neubauer ist nicht nur Richter am Hollabrunner Bezirksgericht, er unterrichtet auch Politische Bildung an der BHAK Hollabrunn sowie an der Privat-HTL für Lebensmitteltechnologie. Den vorgesehenen Stoff verdrängen die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine. „Die Schüler wollen darüber reden“, sagt Neubauer. Dabei hinterfragen sie nicht nur die Beweggründe Russlands, sondern auch die Position von Österreich und jene der EU, die Neubauer in dieser Kriegslage als zahnlos bezeichnet.

Was er beobachtet: „Einige Schüler sind verstört, weil die Ukraine relativ nahe bei Österreich liegt.“ Auch, wie es damals hinter dem Eisernen Vorhang war, interessiere die Schüler nun mehr. Neubauer, der in Kleinhöflein lebt, erinnert sich noch gut, „wie wir über die Grenze in ein großes Gefängnis geschaut haben“.

„Einige Schüler sind verstört, weil die Ukraine relativ nahe bei Österreich liegt.“

Damit, dass die Lage im Osten Europas so eskaliere, habe auch er nicht gerechnet: „Das wird uns noch längere Zeit beschäftigen“, ist der Richter sicher.

In der HTL Hollabrunn ist das Thema ebenfalls nicht spurlos an den Schülern vorbeigegangen: Direktor Wolfgang Bodei versucht, die Stimmung zu schildern: „Man merkt, dass sie darüber sprechen wollen. Die gesamte Situation beschäftigt die Schüler.“ Unter anderem würden es die Jugendlichen es als irritierend empfinden, dass eine Situation wie diese in Europa, in nahezu unmittelbarer Nähe, passieren kann.

Im Religionsunterricht bekamen die HTL-Schüler die Chance, mit den Lehrern über den Ukraine-Konflikt und ihre Gedanken und Gefühle dazu zu sprechen. Die 1. Klasse der Abteilung Maschinenbau setzte bereits am Freitag ein Zeichen: Im Religionsunterricht hören die Schüler regelmäßig Musik, die aktuelle oder ethische Themen repräsentiert.

Am Freitag wurde „Wind of Change“ von den „Scorpions“ gespielt. Der Song gilt als „Hymne der Wende“. Den Wunsch nach Frieden verstärkten die Jugendlichen, indem sie während des Liedes ihre Handys in die Höhe streckten, um damit ein Lichtermeer zu gestalten.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden