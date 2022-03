Ukraine-Krieg: Große Not mit kleiner Hilfe mildern

Die furchtbaren Bilder aus der Ukraine machen dieser Tage alle betroffen, die Menschen wollen helfen, den Flüchtlingen und vor Ort. So formierten sich auch im Bezirk einige Initiativen, die Spenden sammeln, um so gut es geht zu unterstützen.

So gibt es etwa eine Aktion des Vereins Eintracht Pulkautal: Die 2. Klasse-Kicker des Sportvereinsl sind indirekt betroffen vom Krieg in der Ukraine, stammt doch ihr Abwehrboss Oleksiy Chereda aus dem osteuropäischen Land. „Alex geht es, wie man sich vorstellen kann, nicht sehr gut. Seine Familie und Freunde leben ja noch dort“, berichtet Eintracht-Trainer Manfred Stiedl. „Deswegen wollen wir jetzt helfen.“ Über Facebook startete der Verein einen Spendenaufruf, sammelt auch Kleidung für geflüchtete Kinder und Frauen. Am Sportplatz wird dazu eine Sammelstelle geschaffen. Auch ein Spendenkonto wurde eingerichtet.

Spendenkonto: SV Eintracht Pulkautal; AT35 3271 5000 0120 7117; Verwendungszweck: Soforthilfe Ukraine

Die Retzer SPÖ startete ebenfalls einen Aufruf: Sachspenden für Kriegsflüchtlinge werden gesammelt. Benötigt werden Kleidung für Männer, Frauen und Kinder aller Altersklassen sowie Decken und Hygieneartikel, zum Beispiel Windeln. „Ich bin sehr froh, dass unsere Mitglieder diese Sammelaktion ins Leben gerufen haben“, sagt der Retzer SPÖ-Vorsitzende Bernhard Globisch. „Es ist vielleicht nur eine kleine Hilfe, aber unser Ziel muss es sein, die Not zu mildern.“

Für die Spendenübernahme ist das SPÖ-Volksheim in der Kremserstraße 13 am 3. und 4. März, von 17 bis 19 Uhr, geöffnet; am Samstag, 5. März, von 10 bis 12 Uhr.



"Hollabrunn hilft" eine unparteiliche Bürgerinitiative, die am Dienstag ins Leben gerufen wurde, um mit Sachspenden humanitäre Hilfe in der Ukraine zu leisten. Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann Sachspenden - in Kartons sortiert - im Alten Schlachthof in Hollabrunn (Josef Weislein-Straße 5) abgeben. Gebraucht werden Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel oder Erste-Hilfe-Sets. Eine genaue Liste ist auf der Facebookseite der Initiative angeführt.

Abgegeben werden können die Spenden vom 2. bis 4. März von 17 bis 19 Uhr sowie am 5. März von 9 bis 12 Uhr. Für die nächsten Wochen sind weitere Hilfsaktionen geplant. Die Spenden werden von der ukrainischen Kirche eingesammelt und in die betroffenen Gebiete transportiert.

Auch die JVP hat eine Hilfsaktion auf die Beine gestellt: "Blau-gelb hilft blau-gelb" heißt diese. Die junge Volkspartei ruft auf, Hilfspakete zu befüllen, die der NÖ Zivilschutzverband an ein Flüchtlingscamp liefert.

Um den Hilfsorganisationen die Arbeit vor Ort zu erleichtern, wird darum gebeten jedes Paket mit folgenden Utensilien zu befüllen: Zahnbürste, Zahnpasta, feste Seife, Taschentuchbox, Shampoo, Kamm oder Bürste, Damenhygieneartikel und eine Tafel Schokolade.

Ein separater Karton kann mit Windeln, Feuchttüchern, Toilettenpapier, Handtuch, Decke und Regenmantel befüllt werden.

Die Pakete können bei der ÖVP-Bezirksgeschäftsstelle (Ausstellungsstraße 1 in Hollabrunn) abgegeben werden.

