Umrüstung der Beleuchtung: „Einsparungen von 30 bis 40 Prozent“

Werbung

Deutlich niedrigerer Energieverbrauch, längere Lebensdauer, geringere Wärmeentwicklung: Es liegt auf der Hand, warum auch im Bezirk viele Gemeinden bereits auf LED-Lampen umsteigen. In der Stadt Hollabrunn ist die Umrüstung bereits vollständig erfolgt. „In den Katastralgemeinden sind wir dabei, da dauert es aber noch ein bisserl“, erzählt Hollabrunns Stadtwerke-Chef Thomas Bauer.

Leichte Ersparnisse seien im Gemeindebudget schon zu sehen, großes Ausmaß sollte sich im nächsten Jahr zeigen. „Ich rechne schon mit einer Einsparung von 30 bis 40 Prozent“, sagt Bauer. Die Idee der Umrüstung hatte die Stadtgemeinde schon „vor den ganzen Krisen“. „Da waren wir vorausschauend“, ist der Stadtwerke-Leiter zufrieden. Wesentlich für den Wechsel waren der Umweltgedanke und die Energie, die mit LED gespart wird.

In Retz werden gerade alle Lampen nach und nach mit LED getauscht, wie Bürgermeister Stefan Lang berichtet. Und: „Wir sind gerade in Gesprächen mit der EVN, um alle Energieverbrauchsquellen zu durchleuchten, um Einsparungspotenzial zu erarbeiten.“

Die Gemeinde Heldenberg ist bereits komplett mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Bürgermeister Peter Steinbach kündigt außerdem Tests mit nächtlicher Lichtabsenkung in den neuen Wohngebieten an – „um zu sehen, was das bringt“.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.