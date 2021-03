Das Garteln erlebt seit der Corona-Pandemie eine Art Renaissance: In vielen Häusern und Wohnungen ist mittlerweile jeder Raum mit Pflanzen ausgestattet, in der Küche dürfen italienische Kräuter nicht fehlen und wer einen Garten oder Balkon hat, hat sowieso den Jackpot und kann sich während der nicht enden wollenden Lockdowns austoben. „Das Geld, das sonst in die Urlaubskasse geht, fließt jetzt eindeutig in den Garten“, bemerkt Andrea Eder von Gartenbau Eder in Unterretzbach.

Dazu kommt, dass die Urlaubsmöglichkeiten beschränkt sind und der Urlaub auf den „Dahamas“ zum gängigen Freizeitziel geworden ist. Ein dritter Grund ist das eher dürftige Freizeitangebot: Ist letztes Jahr das Brotbackfieber ausgebrochen, wird nun zu Gartenschere und Schaufel gegriffen.

Jeder, der schon einmal gegartelt hat, kann bestätigen, wie schön es ist, seine eigene Wohlfühloase zu gestalten. Im Moment könne Eder beobachten, dass sich immer mehr ihrer Kunden einen Nutzgarten anlegen: Obst, Gemüse und Kräuter führen aktuell das Rennen an. Aber nicht nur auf eigene Nahrungsmittel wird Wert gelegt, sondern auch auf bienenfreundliche Stauden und Sträucher. „Die Leute sind bei den Bienen sehr sensibilisiert, weil das Thema des Bienensterbens gerade sehr populär ist.“

Womit macht man den Bienen dann einen Gefallen? Am besten mit den Sorten Buddleja, Cornus, Hibiskus und Weigelien. Da freuen sich übrigens auch die Schmetterlinge.

„Ursprüngliche Sorten sind robuster“

Das Thema der Diversität ist nicht nur gesellschaftlich brandaktuell, wie Andrea Eder unterstreicht: „Wichtig ist, dass man Pflanzen kauft, die nicht so gängig sind. Neben Nutzkräutern soll auch zu Wildkräutern gegriffen werden.“ Außerdem seien ursprüngliche Sorten besser, da sie „robuster sind und die Nützlinge sich besser damit anfreunden können“, erklärt die Gärtnerin.

Für diejenigen, die keinen grünen Daumen besitzen, sind freilich auch pflegeleichte Pflanzen im Sortiment. Da rät Eder zu Katzenminze, Frauenmantel, Salbei und Thymian.

„Das Interesse an Gartengestaltung ist größer geworden“, bestätigt Gärtnermeister Emanuel Fischer aus Großmeiseldorf. Gefragt sei unter anderem alles, was mit Wasser zu tun hat. „Naturpools werden jetzt gerne angelegt“, führt der Fachmann aus und erinnert sich an einen besonderen Auftrag: „Der Schwimmteich bei einem der Auftraggeber ging über zwei Seiten des Hauses.“

Freut sich über eine gute Auftragslage und sucht Mitarbeiter: Gärtner-meister Emanuel Fischer in Großmeiseldorf. Fischer

Aber auch kleine Gärten, zum Beispiel von Reihenhäusern, werden zu Paradiesen umgestaltet: „Da sind kreative Lösungen gefragt. Steppenartige Flächen werden zu einer Oase der Erholung. Die Verwandlung ist oft extrem. Viele Kunden verlegen in der warmen Jahreszeit ihr Wohnzimmer ins Freie“, schildert der Gärtnermeister. Terrassen werden angelegt oder erweitert aber auch Koch- und Grillstellen im Freien errichtet.

Minigewächshäuser und Hochbeete in Mode

Ein Thema ist die optimale Beschattung mit Bäumen. Die Wahl der Art und der Standort im Garten sind nicht unwichtig. „In Mode sind jetzt auch Hochbeete und Minigewächshäuser. Kaum Interesse besteht an exotischen Pflanzen“, weiß Fischer und meint außerdem: „Da man jetzt nicht wirklich in den Urlaub fahren kann, wird dieses Budget in Haus und Garten investiert.“