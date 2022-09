Veränderte Gastrowelt: „Wir geben nicht auf“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Egal, auf welchem Sektor, die steigenden Preise sind überall zu spüren. Die NÖN fragte nach, wie es den Gastronomen im Bezirk geht. Wie wirken sich gesteigerte Rohstoffpreise auf den Betrieb aus? Haben sie genug Personal?

Die NÖN trifft Josef Pfannhauser, den Seniorchef des gleichnamigen Gasthauses in Roseldorf, allein in seinem Lokal an. „Leider bleibt der Gastraum oft stundenlang leer, aber wir geben nicht auf. Es wird schon wieder besser werden“, hofft der Gastronom.

Stammgäste und Schnapserfreunde waren früher täglich in der Gaststube. Heute sei ein Teil der älteren Kunden weggestorben und „die Jugend besucht offensichtlich nicht so gerne ein Gasthaus – vor und nach der Pandemie“, meint er. Sogar bei den Mittagsmenüs registriert der Wirt einen Rückgang.

Ein Lichtblick: „Personalprobleme haben wir als Familienbetrieb nicht, aber die hohen Energiepreise für den großen Speisesaal und die stark gestiegenen Einkaufspreise für Getränke stimmen nachdenklich.“

Geöffnet ist das Lokal dienstags bis donnerstags, am Wochenende öffnet Pfannhauser für geschlossene Gesellschaften.

Gespart wird zuerst bei Kleidung und beim Essengehen

Einen Rückgang der Gäste verzeichnet Manfred Hausgnost nicht. „Noch nicht“, sagt der Guntersdorfer Haubenkoch. Er rechnet damit, wenn die Stromabrechnungen in den Privathaushalten eintrudeln. „Wo sparst? Bei der Kleidung und beim Essengehen.“

Die teuren Rohstoffpreise treffen den Wirten, als Extrembeispiel nennt er das Tafelöl, das heute drei Mal mehr kostet als früher. Bei den Mittagsmenüs musste er den Preis aufgrund der gestiegenen Kosten bereits um einen Euro erhöhen. Generell sei der Preisanstieg bei Lebensmitteln „für die Bevölkerung ein Wahnsinn“, denn nicht nur die Gastro müsse mit den teureren Lebensmitteln zurechtkommen.

Eine „mittlere Katastrophe“ nennt er die gestiegenen Energiekosten, die zwei bis drei Mal so hoch sein werden wie vor der Krise. In der Küche könne nur bei Kleinigkeiten Energie gespart werden. Personalmangel sei in seinem Gasthaus an der Kreuzung nicht akut, aber „eine Abwäscherin für 20 Stunden zu finden, ist gerade ein Ding der Unmöglichkeit“. Manfred Hausgnost ist froh, sich immerhin auf sein fixes Team verlassen zu können.

In Untermarkersdorf freut sich Wirt Andreas Grnia, dass seine Stammgäste nach Corona zurückgekommen sind. „Vielleicht sind es unter der Woche etwas weniger“, sagt der Pulkautaler Gastronom, „aber das hat auch mit dem Sommer zu tun, weil viele dann lieber zum Heurigen gehen.“ Was seit der Pandemie spürbar zugenommen habe, „ist der Gassenverkauf“. Damit meint er, dass viele seiner Gäste sich das Mittagessen nach wie vor im Wirtshaus abholen und mit nach Hause nehmen.

