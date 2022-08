Vereinen geht ein Licht auf: Umrüstung der Beleuchtung

Werbung

Auf knapp 25 Sportanlagen im Bezirk wird aktuell regelmäßig Vereinsfußball gespielt. Viele davon sind mit einer Flutlichtanlage am Hauptspielfeld ausgestattet. LED ist auf den meisten aber noch ein Fremdwort, nur zwei Plätze dürfen sich bereits mit der neuen Technologie brüsten: Retz und Göllersdorf.

Bei „Platzhirsch“ SC Retz wurde sie erst vergangenen Sommer rechtzeitig zur 100-Jahr-Feier fertiggestellt. Die Kosten beliefen sich auf knapp 70.000 Euro und wurden durch Förderungen gemindert. Für Obmann Helmut Bergmann eine richtige Entscheidung, wenngleich er hinzufügt: „Vor ein paar Jahren wäre das ohne die Förderungen noch nicht möglich gewesen. Da hat der Verband reagiert.“

Der SV Göllersdorf ist seit vergangenem Herbst stolzer Besitzer einer LED-Flutlichtanlage, auch dank der Hilfe der Gemeinde. „Das war ein Riesenprojekt, auf das der ganze Verein stolz sein kann“, ist Cheftrainer Karl Kroupa begeistert.

Andere Vereine wollen jetzt folgen, wie zum Beispiel der UFC Hadres-Markersdorf: Dort sollen bis Herbst die Arbeiten für eine neue LED-Flutlichtanlage fertiggestellt werden. Dass es so lange dauert, war eigentlich nicht vorgesehen. Bereits Ende März wurde der Auftrag vergeben. Insgesamt investierte man 50.000 Euro in das Projekt. Zwischenzeitlich wurde noch einmal aufgestockt, weil sich die Richtlinien des NÖFV veränderten. „Das hat uns zwar nicht direkt betroffen, aber wir wollten sichergehen“, so Obmann Michael Jordan.

Insgesamt kamen 50 Prozent an Förderungen durch das Land Niederösterreich, den Verband, die Sportunion und einen Kommunalkredit zustande. Auch wenn die Entscheidung, eine neue Anlage zu bauen, innerhalb des Vereins nicht unumstritten war, setzte sich der Obmann stark dafür ein: „Mir war’s persönlich wichtig, dass eine neue Anlage kommt. Wir wollten bei Trainings und teilweise bei den Spielen von den Zeiten her flexibler sein. Zumindest die Option auf Flutlichtspiele sollte da sein.“

Die neuen LED-Scheinwerfer sollen im Mittel 200 Lux leisten.

