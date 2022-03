Verrückter Markt und unendlicher Widerstand durch Teuerung

Werbung

Dem Sprit konnte man beim Teurerwerden zusehen, Energie und Lebensmittel kosten ebenfalls mehr. Die NÖN hörte sich im Bezirk um.

Hengl plant Holzgaskraftwerk. Die Firma Hengl betreibt in Limberg einen Steinbruch und darin Asphaltmischanlagen. Diese werden mit Gas betrieben. Gas, das sich so wie Erdöl im preislichen Höhenflug befindet. „Alternativen gibt’s leider derzeit keine“, meint Geschäftsführer Florian Hengl. Geplant ist ein Holzgaskraftwerk, aber die Genehmigungsverfahren ziehen sich.

Eine große Hersausforderung sind die langfristigen Aufträge, etwa für Asphaltierungsarbeiten. Die werden oft ein Jahr im Voraus fixiert. „Durch den derzeitigen Preisanstieg bei Gas und Erdöl ist kaum mehr wirtschaftlich zu arbeiten. Einige Projekte kann man ja negativ abschließen, aber dann ist Schluss“, sagt Hengl, der trotz allem am Treibstoffsektor in absehbarer Zeit auf eine Beruhigung hofft. Denn nicht nur der Betrieb der Asphaltmischanlagen wird extrem teuer, auch die Kosten für den Lkw-Transport steigen derzeit in schwindelnde Höhen.

Trotzdem kann Hengl der Situation etwas Positives abgewinnen: „Die Krise als Chance.“ Und zwar dann, wenn es um alternative Energiegewinnung geht. Hier muss laut Hengl einiges getan werden: Wer Projekte in diese Richtung umsetzen will, wird von Genehmigungsverfahren zermürbt. Diese gehören beschleunigt, da sei die Politik gefordert.

Hengl: „Es wird oft alles ewig in die Länge gezogen. Wenn ich eine sieben Hektar große Photovoltaikanlage planen würde, gäbe es vermutlich unendlichen Widerstand.“ Dabei ist es wichtig, dass die Wertschöpfung für die alternative Energie im Inland und in der Region bleibt. „Für die Energie pumpen wir derzeit lieber viel Geld ins Ausland.“

Mit einem Mehrjahresplan ist es vorbei. Du weißt nicht, was als Nächstes kommt.“

Hermann Redl Unternehmer

80 statt 2,50 Dollar. Rund 100 Mitarbeiter beschäftigt die Firma Redl GmbH in Hollabrunn, die Ende April den offiziellen Startschuss für den Neubau der Firmenzentrale am Gewerbering gibt. Wie verrückt der Markt spielt, zeigt hier ein Beispiel von Elektronikchips, die nun, um Kunden weiterhin beliefern zu können, bei Brokern in Fernost angekauft werden mussten: Kostete das Stück normalerweise 2,50 Dollar, so waren es zuletzt 80 Dollar, wie Firmenchef Hermann Redl schildert.

Dazu kommt, dass die Corona-Situation immer noch nicht im Griff ist und gleichzeitig oft 15 oder mehr Mitarbeiter ausfallen. Große Gastroprojekte in Westösterreich liegen mitunter auf Eis.

„Mit langfristigen Planungen ist es vorbei. Du weißt nicht, was als Nächstes kommt.“ Wenn etwas nicht umsetzbar ist, müsse man rasch einen Plan B parat haben.

Im Fall seines breit aufgestellten Unternehmens funktioniert das: So läuft etwa das Geschäft mit Photovoltaikanlagen, dem Backofen-Service in Supermärkten oder mit Schanksäulen auf Kreuzfahrtschiffen, die auf berührungslose Bedienung umgestellt werden.

Photovoltaik hilft. Die Fleischerei Höfinger aus Wullersdorf spürt die Teuerungen ebenfalls: Die Preise für die Schweine und Lebensmittel sind enorm gestiegen. Außerdem ist der Betrieb von den steigenden Strom- und Heizkosten betroffen. „Glücklicherweise haben wir vor einem Jahr eine große Photovoltaikanlage angeschafft“, sagt Eva Höfinger. Dadurch schmerzen die Preiserhöhungen bei den Stromkosten ein bisschen weniger. Sie geht davon aus, dass die Teuerungen in Zukunft noch ärger werden.

Das sagt die Politik. „Die Menschen werden mit dem Paket gegen die Teuerungen massiv entlastet“, sagt Landtagsabgeordneter Richard Hogl (ÖVP), der sich dagegen wehrt, dass die Sofortmaßnahmen der Bundesregierung von manchen schlechtgeredet werden. Der Abgeordnete traf in der Vorwoche Bundeskanzler Karl Nehammer, um über die aktuelle Lage zu diskutieren. Ein Haushalt mit kleinem Einkommen könne 550 Euro einsparen, da der Ökostrom-Beitrag auf null gesetzt wird (100 Euro), es einen Energiekostenausgleich gibt (150 Euro) und Geringverdiener zusätzlich zur bereits beschlossenen Einmalzahlung von 150 Euro weitere 150 Euro bekommen werden.

Für die Roten kommen diese Maßnahmen zu spät. „Wir warnen seit Herbst vor einer drastischen Preissteigerung“, sagt Stefan Hinterberger, designierter Bezirksvorsitzender. Jetzt müssen die Bürger auch noch mit Spritpreisen jenseits der zwei Euro pro Liter kämpfen. Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner fordert ein Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Treibstoffe, Strom und Gas bis zum Jahresende. Dem schließt sich die Bezirks-SPÖ an. Für den Pendlerbezirk Hollabrunn liege eines auf der Hand: Der öffentliche Verkehr muss ausgebaut werden.

