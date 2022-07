Vier-Tage-Woche: Zwischen Skepsis und notwendigem Übel

Werbung

Die Stellenangebote häufen sich, manche Betriebe und Firmen bieten daher die Möglichkeit zur Vier-Tage-Woche an. So etwa die Tischlerei Lirsch in Göllersdorf.

Geschäftsführer Robert Lirsch findet diese Anstellungsart gerade für die Schreiner- und Tischler-Branche, wo durch Montagearbeiten der Freitag manchmal nur halbtags oder gar nicht benötigt wird, sehr praktisch: „Wir haben es zurzeit so geregelt, dass wir eine Woche von Montag bis Donnerstag arbeiten und die andere Woche von Montag bis Freitag.“ Derzeit beschäftigt der Tischlermeister drei Mitarbeiter in Vollzeit. Seiner zukünftigen Hilfskraft möchte er die Möglichkeit zur Vier-Tage-Woche bieten. Dass somit ein Tag länger frei bleibt, soll die Zahl der Bewerber steigern.

Im Autohaus Mayer in Hollabrunn wird die Vier-Tage-Woche im Verkauf schon länger praktiziert, in der Werkstatt funktioniere dieses Anstellungsverhältnis aber nicht. „Immer dann, wenn der Mitarbeiter nicht da ist, kommt der Kunde und will etwas Spezielles“, meint Geschäftsführer Klaus Mayer und ist auch mit der Vier-Tage-Woche im Verkauf nicht sehr zufrieden. „Da müssen wir uns noch irgendetwas einfallen lassen.“

Vorteile gebe es für Mayer als Unternehmer wenige bis keine, für seine Mitarbeiter stehe natürlich mehr Freizeit auf dem Programm und der Nutzen, dass man sich für einen Tag die An- und Heimreise erspart. Gerade sei aber ein ganz anderes Thema viel präsenter, welches das Autohaus – umsatztechnisch gesehen – mehr beschäftigt. „Wir haben durch den Ukraine-Krieg derzeit ganz schlimme Lieferzeitschwierigkeiten“, erklärt Mayer, der auch in Mistelbach ein Autohaus besitzt. „Wenn wir keine Fahrzeuge bekommen, können wir auch nichts ausliefern.“

Hengl: Gutes Verhältnis ist Voraussetzung

Geschäftsführer Florian Hengl vom Steinbruchunternehmen in Limberg kann sich eine Vier-Tage-Woche bei gewissen Positionen durchaus vorstellen, doch zur Realität sei die verkürzte Woche in seinem Betrieb bis jetzt noch nicht geworden. Eine grundsätzliche Voraussetzung dafür sei jedenfalls ein vernünftiges Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

„Es ist durchaus im Interesse der Mitarbeiter die Arbeit in vier Tagen zu erledigen und dafür dann ein langes Wochenende zu haben“, sagt Hengl. Doch trotzdem mache eine Vier-Tage-Woche nur für manche Positionen Sinn. Die Einführung der verkürzten Woche würde zu mehr Mitarbeiterzufriedenheit und eventuell zu Effizienzgewinn in der Industrie führen.

Nicht zu vermischen sei das aber mit einer stundenmäßig verkürzten Arbeitswoche (bei vollem Lohnausgleich), wie teilweise schon gefordert: „Meine Auffassung ist, dass eine Vier-Tage-Woche nichts mit einer geringeren Stundenanzahl in der Woche zu tun hat, sondern, dass die Arbeit einfach in vier Tagen erledigt wird“, betont der Geschäftsführer des Steinbruchs. Der derzeitige Arbeitskräftemangel und die Stundenreduktion seien also separate Diskussionen.

Wirte-Sprecher Harald Pollak (Retzbacherhof) plädiert für die Vier-Tage-Woche, die in seinem Gastro-Betrieb seit vier Jahren gang und gäbe ist. „Weil die Auslastung unter der Woche zu wenig war, um das mit unserem Mitarbeiterstand wirtschaftlich aufrechtzuerhalten“, erzählt der Unternehmer. Der Retzbacherhof hat also von Donnerstag bis Sonntag geöffnet, die restlichen drei Tage haben die Mitarbeiter frei. Mit der 40-Stunden-Woche käme man sehr gut durch. „Viele Gastrobetriebe führen jetzt wegen des Personalmangels noch einen Ruhetag mehr ein. Für viele ist dann eben auch die Vier-Tage-Woche eine Option“, sagt Harald Pollak und sieht einen gewissen Zusammenhang zwischen dem allgemeinen Fehlen der Arbeitskräfte und der Vier-Tage-Woche.

Dass die Mitarbeiter durch die Verlockung einer Vier-Tage-Woche aber mehr werden, glaubt Pollak nicht.

