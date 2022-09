Wahl zeugt von der Lebendigkeit der Demokratie

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am 9. Oktober steht in Österreich der nächste Urnengang auf dem Programm: Sieben Männer rittern um das höchste Amt im Staat. Die NÖN hörte sich im Bezirk um, wie die Ausgangslage eingeschätzt wird.

„Natürlich weiß ich schon, wen ich wähle“, sagt Hollabrunns Bürgermeister Alfred Babinsky. Ob er es denn schade findet, dass seine ÖVP keinen eigenen Kandidaten aufgestellt hat? „Das ist eine Entscheidung der Bundespolitik.“ Schmunzelnder Nachsatz: „Bei der Anzahl an Kandidaten find‘ ich‘s bald nicht mehr schade.“

Warum ÖVP und SPÖ keinen eigenen Kandidaten aufgestellt haben, erklärt Bezirksparteiobmann Richard Hogl: Aus Respekt vor dem amtierenden Bundespräsidenten wurde darauf verzichtet. Das habe Tradition. „Wen ich wählen werde, habe ich schon entschieden“, sagt er.

Verständnis, dass die ÖVP keine eigenen Kandidaten stellt, zeigt Volksanwältin a.D. Rosemarie Bauer. „Es geht ja um eine Wiederwahl. Wenn man der Meinung ist, Van der Bellen hat seine Arbeit eigentlich gut gemacht, kann man diese Entscheidung schon treffen. Wäre er nicht mehr angetreten, hätte man sich schon bemühen müssen, einen Kandidaten aufzustellen.“

Die Entscheidung, bei wem sie ihr Kreuzerl macht, hat Bauer indes noch nicht getroffen. „Das kommt bei mir selten vor“, sagt die Hollabrunnerin und lehnt sich zumindest so weit aus dem Fenster, dass es ohnehin nur drei Kandidaten gebe, die sie genauer unter die Lupe nimmt. „Wer sich hier aller berufen fühlt, Bundespräsident zu werden, erschüttert mich.“

„Ich bewundere ihn, dass er sich das noch antut“

Mit Alexander Van der Bellen und Walter Rosenkranz war Bauer gemeinsam im Parlament. Wie hat sich Van der Bellen in der ersten Periode geschlagen? „Ich habe mich schon ein paar Mal geärgert über ihn, aber im Großen und Ganzen repräsentiert er uns ganz gut. Was ich nicht mag, ist, wenn sich ein Präsident in die Tagespolitik einmischt. Aber das hat Fischer auch schon getan.“ Und, so die frühere Volksanwältin lachend: „Meine Sympathien hat er, weil er genau so alt ist wie ich. Ich bewundere ihn, dass er sich das noch antut.“

Hannes Bauer (SPÖ) ist sicher: Van der Bellen bleibt Präsident. Foto: Archiv

„Für mich ist es klar, dass der bisherige Bundespräsident auch der neue sein wird“, sagt der frühere SPÖ-Nationalratsabgeordnete, Staatssekretär, LH-Stellvertreter und amtierende NÖ-Pensionistenverbandspräsident Hannes Bauer. Van der Bellen habe Österreich „im Grunde hervorragend repräsentiert“, so Bauer. Wenngleich man bei einzelnen Entscheidungen anderer Meinung sein kann, sei das der Grund, warum die SPÖ letztlich keinen Kandidaten ins Rennen geschickt hat.

Zur Zahl derjenigen, die sich für das Amt berufen fühlen? „Es ist das gute Recht jedes Menschen, der kandidieren möchte, und zeugt von der Lebendigkeit der Demokratie. Das passt schon“, schmunzelt Bauer. Der Waldviertler Unternehmer Heini Staudinger habe ihn beeindruckt, dass er die Finanzierung seiner Kandidatur trotz Querschüssen durchgezogen hat. Staudinger als Präsident? „Das wäre wieder ein anderes Problem“, lacht Bauer.

