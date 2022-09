Wahlen 2022: „Es fehlt an Personal“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Von den rund 360 Wahlleitern und deren Stellvertretern im Bezirk stellt die ÖVP den Großteil. „Es gehört zu den Aufgaben einer Gesellschaft“, sagt Bezirksgeschäftsführer Hans Gschwindl, dass es für die Mitglieder der Volkspartei auch ohne eigenen Kandidaten bei dieser Wahl klar war, alle Positionen zu besetzen.

Sein rotes Pendant Patrick Eber gibt zu, dass dies schwierig war. Wahlleiter waren rasch gefunden, Vertrauenspersonen nicht so schnell. „Wir haben immer weniger Funktionäre. Es fehlt an Personal, das seinen Dienst an der Demokratie leisten will.“ Dass die SPÖ selbst keinen Kandidaten stellt, mache die Sache nicht einfacher. Er habe oft gehört: „Fragt‘s doch die Grünen! Immerhin stellen die den aktuellen Bundespräsidenten und bringen sich kaum ein.“

Der Bezirksgeschäftsführer habe selbst auf allen Ebenen immer wieder deponiert, „dass man das System überdenken sollte“. Wie er sich das vorstellt? „Man muss sich etwas überlegen, um die gesamte Bevölkerung einzubringen, nicht nur die Parteigänger.“ Dabei denkt er an jene, die den Grundwehr- oder Zivildienst absolvieren.

„Wir können leider nicht alle Sprengel besetzen“, sagt Georg Ecker, Landtagsabgeordneter der Grünen, und macht einen Aufruf: „Wer in der ersten Reihe fußfrei bei der Auszählung dabei sein will, kann sich gern als Wahlzeuge bei mir melden.“ Dabei müsse man mit den Grünen nichts zu tun haben, es sei ein Dienst an der Demokratie. Zur leisen Kritik der Roten meint er: „Die SPÖ hätte auch einen Kandidaten stellen können. Sie hat sich anders entschieden.“

„Aufgrund des mäßigen Erfolgs der letzten Nationalratswahlen haben wir einige Beisitzer verloren“, erklärt Christian Lausch, Bezirksparteiobmann und Parlamentarier der FPÖ. Die Freiheitlichen stellen bei der Bundespräsidentenwahl vor allem Vertrauenspersonen. Einfach, diese zu finden, war es nicht. Gerade in Niederösterreich sei es schwierig, weil „die Leute, salopp gesagt, mit einem Cola und einer Wurstsemmel abgespeist werden“. In Wien gebe es eine kleine Aufwandsentschädigung.

