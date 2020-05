In den Becken des Hollabrunner Freibads würden sich normalerweise bereits Schwimmer tummeln, wie Freizeitbetriebechef Helmut Schneider weiß. „Bis vor zwei Wochen war noch gar nicht klar, ob es aufgrund der Covid-19-Maßnahmen überhaupt möglich sein wird, ein Freibad in Betrieb zu nehmen“, ist er froh, dass nun auf ein Datum hingearbeitet werden kann. Als die Bundesregierung das Datum bekannt gab, wurde sofort begonnen, das Freibad aus dem Winterschlaf zu holen. Immerhin brauche es eine Vorlaufzeit von knapp vier Wochen, bis Gäste empfangen werden können.

Neuer Pächter der Bad-Gastro

Wie sehen diese Arbeiten konkret aus? Es fallen viele Wartungs- und Ausbesserungsarbeiten an den Nebengebäuden sowie der Wasserrutsche und den Spielflächen an. Alle Becken mit insgesamt 650 Quadratmetern Wasserfläche und rund 1.500 Kubikmeter Wasser müssen intensiv gereinigt werden. Filteranlagen und Badtechnik werden sorgfältig geprüft und hochgefahren.

Ein zu frühes Befüllen der Becken würde unnötig Strom für Pumpen und Filteranlagen kosten. „Gleichzeitig würde eine Menge an teurer Badechemie verbraucht werden, damit die Wasserqualität erhalten bleibt“, informiert Schneider.

Neu in dieser Badesaison ist übrigens der Pächter der Gastronomie: Die Authried GmbH wird ab diesem Sommer das Buffet betreibt. „Damit ist auch das bekannte Eis-Greissler-Eis im Freibad zu haben“, freut sich der Freizeitbetriebechef.

Wesentliche Fragen müssen vor Eröffnung geklärt werden

Bevor der endgültige Startschuss für die Badöffnung erteilt werden kann, seien noch wesentliche Fragen mit der Politik zu klären, betont Schneider. So müsse die Wirtschaftlichkeit des Freibadbetriebs bei allfälligen Maßnahmen, wie etwa Besucherbeschränkungen, im Auge behalten werden. Preisgestaltung und Öffnungsdauer hängen damit direkt zusammen. „Klar ist, dass Rekordtage der vergangenen Jahre mit über 1.000 Besuchern heuer nur ein Wunschtraum sein wird“, ist Schneider realistisch.

Für Stadtchef Alfred Babinsky betont, dass das Stadtbad sicher aufsperren werde. Besonders in einer Zeit, in der die Sommerurlaube überwiegend zu Hause stattfinden werden, soll diese Freizeitmöglichkeit den Hollabrunnern nicht vorenthalten werden.

Bademeister und Kassierin sind in Retz bereit für die Eröffnung

In Retz harrt die Stadtgemeinde ebenfalls auf die Bedingungen, unter denen das Erlebnisbad in die Saison starten kann. „Konkrete Regeln wären ganz wichtig, damit wir sie im Badebereich rechtzeitig umsetzen können“, sagt Vizebürgermeister Stefan Lang, der für das Freibad zuständig ist. Dass es wenigstens einen Termin gibt, sei grundsätzlich eine große Erleichterung.

Franz Enzmann Beim Rundgang durch das Retzer Erlebnisbad (v.l.): Bürgermeister Helmut Koch, Bademeister Herbert Presler und Vizebürgermeister Stefan Lang.

Das Freibad der Weinstadt hat seinen Gästen einiges zu bieten: Zwei große Schwimmbecken, ein Sprudelbecken, ein Kleinkindbassin und eine große Wasserrutsche. Geplant ist, das Freibad täglich von 10 bis 19 Uhr zu öffnen. In den Sommerferien kann dienstags und donnerstags bis 20 Uhr gebadet werden. „Bademeister Herbert Presler und Kassierin Petra Konecny sind für den Besucheransturm gerüstet“, überzeugte sich Bürgermeister Helmut Koch bei einem Besichtigungstermin vor Ort selbst.

Bürgermeister rechnet mit Besucheransturm im Freibad

Die beiden Bürgermeister Andreas Sedlmayer (Haugsdorf) und Peter Frühberger (Seefeld-Kadolz) haben den 29. Mai ebenfalls für die Inbetriebnahme der Freibäder in ihren Gemeinden angegeben. „Wegen der eingeschränkten Reisemöglichkeiten rechne ich in diesem Sommer mit einem großen Besucheransturm in unserem Schwimmbad“, sagt Frühberger. Inzwischen laufen in beiden Bädern die üblichen Vorbereitungen für die kommende Saison, zum Beispiel die Reinigung der Schwimmbecken und Liegewiesen.

Romana Schuler Die Vorarbeiten im Freibad von Seefeld-Kadolz sind voll im Gange. Bürgermeister Peter Frühberger rechnet aufgrund der Reiseeinschränkungen mit einem massiven Ansturm auf die Bäder.

Um das Waldbad Hardegg startklar zu machen, brauche es etwa 14 Tage. Begonnen wurde damit noch nicht. „Wir wollen auf die Regeln der Regierung warten, um diese dann ganz genau einhalten zu können“, sagt Bürgermeister Fritz Schechtner auf NÖN-Nachfrage. In den „guten Zeiten“ besuchten zwischen 30 und 100 Gäste das Bad mit großer Liegefläche. Auch der angrenzende Zeltplatz wurde gern genutzt.

ÜBERBLICK ÜBER DIE FREIBÄDER IM WEINVIERTEL

Bezirk Gänserndorf:

Regionalbad Gänserndorf: Das neue Hallenbad soll Ende Mai aufgesperrt werden. „Natürlich unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen“, betont Bürgermeister René Lobner. Dazu gehören in erster Linie die Abstandsregeln. Die Gemeinde werde sich genau ansehen, wie viele Quadratmeter im Bad zur Verfügung stehen: „Dementsprechend können wir dann festlegen, wie viele Besucher gleichzeitig die Anlage benutzen können.“ Fest steht auch, dass es nur einen reinen Schwimmbetrieb geben wird. Auf den Sprungturm und die Attraktionen – die Sky-Climbing-Kletterwand und die Aquacross-Seilkletteranlage – werden die Gäste bis auf Weiteres verzichten müssen. Übrigens: Während des Schwimmens braucht man keine Schutzmaske. „Das Chlor im Wasser sollte ja das Virus abtöten“, meint Lobner.

Parkbad Schönkirchen-Reyersdorf: Das größte Freibad des Bezirks mit Sport- und Kinderbecken, Sprungturm, Wasserrutsche und riesiger Liegefläche zieht an heißen Sommertagen viele Besucher an. Wie es heuer wird, bleibt abzuwarten. Bürgermeister Alexander Gary wartet auf die Auflagen, danach richten sich die Kosten. „Muss es Security am Eingang geben, brauchen wir zusätzliches Personal. Wie viele Menschen dürfen gleichzeitig rein? Wie können wir sie zählen? Wie machen wir das im Sanitärbereich?“ Gary hofft, dass die Regulierungen bald bekannt gegeben werden.

Waldbad Matzen: Das familiäre Waldbad in Matzen öffnet normalerweise Anfang Juni. Wenn alles passt, wird das auch im Coronajahr 2020 so sein. Bürgermeister Stefan Flotz berichtet, dass die Gemeinde noch auf die Vorgaben der Regierung warte. „Wir sind sehr zuversichtlich, in den ersten Wochen des Junis den Badebetrieb starten zu können.“

Freibad Neusiedl: Bürgermeister Andreas Keller will das Freibad am 29. Mai aufsperren, wartet aber noch auf die Rahmenbedingungen.

Bezirk Korneuburg:

Bisamberger Florian-Berndl-Bad: Das Bad könnte laut Geschäftsführer Ulf Seifert schon morgen aufschließen: „Alle Revisionsarbeiten wurden bereits erledigt.“ Wie der Badbetrieb ablaufen wird, kann auch er nicht sagen: „Wir müssen noch die Verordnungen abwarten. Da geht es auch darum, wie viele Personen ins Bad dürfen.“ An den Kassen wurden jedenfalls schon Plexiglasscheiben angebracht. Interessant sei , ob sich die Höchstanzahl nach Personen pro Quadratmeter Liegefläche oder pro Quadratmeter Wasserfläche orientiert. Was das Hallenbad betrifft, müsse man ebenfalls erst die Verordnung abwarten. „Die Vereine klopfen jedenfalls schon kräftig an und wir werden alles unternehmen, um die gesetzlichen Vorgaben, soweit es möglich ist, zugunsten der Besucher auszulegen“, sagt Seifert.

Langenzersdorfer Erholungsgebiet Seeschlacht: Für Spaziergänger und Erholungssuchende ist bereits geöffnet, Badebetrieb findet zumindest bis 29. Mai nicht statt. Wenn es einen Badebetrieb geben sollte, gelten die Regelungen der Coronagesetze. Ungewiss ist, ob einzelne Einrichtungen des Erholungszentrums während des Badebetriebs gesperrt bleiben müssen.

Gerasdorfer Badeteich: Für die Öffnung gibt es noch kein Datum. In den nächsten zwei Wochen werde es nähere Infos geben, kündigt Bürgermeister Alexander Vojta an.

Erholungszentrum Stockerau: Das Freibad in Stockerau wird voraussichtlich am 30. Mai eröffnen, so Günter Lehner, Leiter des Erholungszentrums. Das Hallenbad bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Zum Ablauf des Badebetriebs „müssen wir erst auf den Bescheid der BH warten“, sagt Lehner.

Bezirk Mistelbach:

Weinlandbad Mistelbach: Dort wird derzeit unter Hochdruck der Betrieb vorbereitet. Mit Pfingstsamstag, 30. Mai, soll das größte Freibad des Weinviertels die Türen für alle Badegäste wieder öffnen, jedoch

mit Einschränkungen, um die Covid-19-bedingten Schutzmaßnahmen einhalten zu können. „Es ist damit zu rechnen, dass nur eine begrenzte Anzahl an Personen das Bad betreten bzw. eine begrenzte Anzahl an Personen gleichzeitig die Becken benutzen darf“, heißt es aus dem Rathaus. Aus diesem Grund wird es voraussichtlich in diesem Sommer keine Saisonkarten geben. Eröffnet wird die Saison erstmals seit zehn Jahren wieder durch einen Sprung des Stadtchefs ins kühle Nass (geplant 14 Uhr).

Elisabethbad in Kreuzstetten: Das wohl älteste Freibad des Weinviertels wird am 29. Mai aufsperren: „Wir handeln, wie es die Regierung vorgibt, alles andere wäre gefährlich“, sagt Bürgermeister Adi Viktorik. Ob dann die Gastronomie auch aufsperrt, ist für ihn aber fraglich.