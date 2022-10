Wenig Überraschung und viel Enttäuschung nach der Wahl

Das Ergebnis im Bezirk Hollabrunn spiegelt das bundesweite Ergebnis wider. 29.497 gültige und 1.125 ungültige Stimmen wurden hier – mit Wahlkarten – abgegeben. Damit lag die Wahlbeteiligung bei stolzen 73,6 Prozent. Im Bezirk wurden übrigens 4.623 Wahlkarten ausgestellt, 146 davon gingen ins Ausland.

Alexander Van der Bellen hat auch im Bezirk mit 53,6 Prozent eine absolute Mehrheit, Walter Rosenkranz liegt mit 17,3 Prozent auf Rang zwei. Dominik „Marco Pogo“ Wlazny, der im Bezirk Hollabrunn aufwuchs, holte hier immerhin jede zehnte Stimme und landete auf Rang drei, knapp vor Tassilo Wallentin. Hinter Gerald Grosz (5,7 %) blieb Michael Brunner (1,9 %) nur um 18 Stimmen vor Heinrich Staudinger (1,8 %).

Foto: zVg

Georg Ecker, Landtagsabgeordneter der Grünen, gratuliert dem Bundespräsidenten zu seiner Wiederwahl. „Das ist eine Bestätigung der verantwortungsvollen Politik, für die Van der Bellen steht.“

Dass der Amtsinhaber in der Stadt Hollabrunn etwa vier Prozent gegenüber der letzten Stichwahl 2016 zulegen konnte, freut Ecker besonders. „Und das bei einem ebenfalls überdurchschnittlichen Abschneiden von Dominik Wlazny in seiner Heimatstadt“, analysiert der Hollabrunner.

Verblüffte FPÖ

Als kurz nach 17 Uhr klar war, dass es keinen zweiten Wahlgang geben wird und Van der Bellen in seinem Amt bestätigt wurde, war die Stimmung im Hollabrunner Parteilokal der FPÖ im Keller.

Stadtparteiobmann Michael Sommer war zwar enttäuscht, das Ergebnis zeige aber, „dass 46 Prozent gegen den Schweigepräsidenten gestimmt haben“. Und das, obwohl sich vier Parteien und alle neun Landeshauptleute hinter ihn gestellt hätten. Dass sich Van der Bellen auf TikTok lieber von seinem Hund Juli interviewen ließ als mit den anderen Kandidaten zu diskutieren, versteht Sommer nicht.

FPÖ-Bezirksparteiobmann Christian Lausch verbrachte den Wahlabend im Krankenhaus. „Bei den ersten Hochrechnungen ist gerade eine Infusion in mich hineingeflossen“, sagte der Parlamentarier am NÖN-Telefon. Er hatte sich eine Magenentzündung eingefangen.

Vom Wahlergebnis ist er enttäuscht, aber es sei zur Kenntnis zu nehmen. „Ich gratuliere Alexander Van der Bellen zur Wiederwahl. Gut für Österreich ist das aber nicht“, meint Lausch, dass das Land eine Veränderung brauche. „Ich habe geglaubt, dass diese Veränderung heute mit einer Stichwahl eingeläutet wird“, hatte sich der Ziersdorfer gute Chancen für Walter Rosenkranz ausgerechnet. Mit einer neuen Ära wäre die Bundesregierung abgewählt worden, ist Lausch sicher.

SPÖ: Trend nach links

Stefan Hinterberger, Bezirksvorsitzender der SPÖ, ist mit der Wahlbeteiligung, die im Bezirk am Wahlabend (ohne Wahlkarten) schon über 60 Prozent lag, zufrieden. „Ich habe mit weniger gerechnet“, sagt der Göllersdorfer. Das Wahlergebnis sei für ihn „in Ordnung“ und überraschend. Auch er hätte mit einer Stichwahl gerechnet. Das Wahlergebnis zeige „einen eindeutigen Trend nach links; den würden wir uns anderswo auch wünschen“.

Was er kritisiert? „Dass die wahlwerbenden Parteien keine Beisitzer gestellt haben, das ist schon mühsam.“ Er ist sicher, dass es die Grünen geschafft hätten. „Man muss sich seiner Verantwortung schon bewusst sein“, meint Hinterberger.

ÖVP-Pragmatismus

„Wir nehmen das Ergebnis pragmatisch zur Kenntnis und wünschen ihm alles Gute“, sagte ÖVP-Bezirksparteiobmann Richard Hogl in einer ersten Reaktion zum Wahlergebnis. Aus Respekt vor dem amtierenden Präsidenten habe man selbst keinen Kandidaten gestellt. Für die Stabilität in schwierigen Zeiten sei das Ergebnis „eh gut“. Doch, so der Wullersdorfer Bürgermeister, man habe auch in seiner Gemeinde gesehen, dass viele Wähler eine bürgerliche Alternative gesucht hätten.

Tops und Flops

Sein Top-Ergebnis erreichte der amtierende Präsident mit 66,7 Prozent in der kleinen Stadtgemeinde Schrattenthal, sein schwächstes Abschneiden war mit 43,4 Prozent in Seefeld-Kadolz; also dort, wo Lokalmatador Dominik Wlazny mit 17,1 Prozent sein mit Abstand bestes Ergebnis erzielte und nur hauchdünn hinter Walter Rosenkranz lag.

Rosenkranz schnitt mit 25,6 Prozent in Haugsdorf am besten ab, in Schrattenthal war er nur knapp zweistellig (10,1 %). Für Tassilo Wallentin war Mailberg das beste Pflaster (16,9 %); ebenso für Heinrich Staudinger (3,7 %). Gerald Grosz holte in Seefeld-Kadolz (9,3 %) und Haugsdorf (9,1 %) in Relation die meisten Stimmen. Michael Brunner brachte es in Grabern auf 3,0 Prozent.

