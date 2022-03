Weniger Schweine: Großer Druck auf heimische Tierhalter

Die Bundesregierung hat ein Hilfspaket für Schweinbauern beschlossen. „Ein wichtiger Schritt zur Existenzsicherung“, sagt Paul Nemecek, Direktor des NÖ Bauernbunds. „Die Schweinehaltung war in unserem Bezirk stark verankert“, erinnert sich Bauernkammerobmann Fritz Schechtner, der bis 2013, dem Jahr als er Kammerobmann wurde, selbst 50 Zuchtschweine in seinem Betrieb hielt.

Kammerobmann Fritz Schechtner hofft auf höhere Preise. Foto: NÖN

Doch die Zahl ist rückläufig: Im Jahr 2016 gab’s noch 29.036 Schweine im Bezirk, 2020 waren es nur noch 27.584. Warum ist das so? „Die Anforderungen an die Qualität sind gestiegen“, weiß Schechtner. Und damit auch die Anforderungen an die Tierhalter. Schechtner betont: „Wir Landwirte wollen gesunde und glückliche Tiere.“

Doch die hohen Auflagen in Österreich machen es den Schweinehaltern nicht einfach, gegen das Billigfleisch anzukommen. Als Tierhalter müsse man sich spezialisieren und weiterbilden. Derzeit können oft nur noch 1,28 Euro pro Kilo am Markt generiert werden, heißt es in einer Aussendung des NÖ Bauernbunds. Um davon leben und wirtschaften zu können, müsste dieser Preis mindestens um 50 Prozent höher sein, meint Schechtner.

Der Druck auf die Tierhalter sei groß, sie hätten immer Existenzangst, auch „weil man mehr investieren muss“.

Corona verschärfte die Lage

Die Coronapandemie verschärfte die Situation: Österreich sei vom Tourismus abhängig, in Hotels werde hochwertiges, heimisches Fleisch verarbeitet, sagt der Kammerobmann. Der Einbruch der Tourismusbranche überträgt sich auf die Fleischlieferanten. Das Hilfspaket der Bundesregierung sei ein Verlustersatz. „Langfristig hoffen wir natürlich, dass der Fleischpreis wieder in die Höhe geht“, betont Schechtner, der weiß, dass es bei den Tierhaltern um die Existenz gehe.

Eine „Nebensache“, die sich ebenfalls auf den Fleischpreis auswirkt, sei die „drohende Schweinepest aus dem Osten“. Diese schwebe wie ein Damoklesschwert über den Betrieben. Darum werden die Schweine früher geschlachtet, um die Gefahr zu verringern, dass die Tiere erkranken. Dadurch komme mehr Billigfleisch auf den Markt. Das wiederum trifft die heimischen Schweinbauern.

Besser Gesetze für Tiertransporte würden die heimische Tierhaltung besser schützen, weder der Konsument, noch der Landwirt will ein Tier quer durch Europa transportieren. „Auf das AMA-Gütesiegel kann man sich verlassen“, bringt Schechtner die Kennzeichnungspflicht von Lebensmitteln ins Spiel. Die AMA kontrolliere ihre Betriebe konsequent und garantiere, dass die Tiere in Österreich geboren, gehalten, geschlachtet und verarbeitet werden.

„Eine Kreislaufwirtschaft ist ideal“

Der Kammerobmann bedauert, dass die Zahl der Tierhalter rückläufig ist. Dies mache sich in der Kammer selbst bemerkbar, da spezifische Ausschüsse nur noch schwer mit tierhaltenden Landwirten besetzt werden können.

Und: „Die Kreislaufwirtschaft von Veredelungsbetrieben ist ideal.“ Sogenannte veredelte Betriebe verfüttern nur eigene Produkte an ihre Tiere und bringen organische Substanz als Dünger wieder zurück auf die Felder.

