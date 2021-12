Wie wird Heiligabend gefeiert: "Ich bin im Flugzeug"

Die vierte Kerze brennt, das Weihnachtsfest steht vor der Tür: Die NÖN fragte nach, wie im Bezirk gefeiert wird.

„Für mich ist die Feier des Weihnachtsfests zweigeteilt“, sagt Pater Michael vom Kloster St. Josef in Maria Roggendorf. Am 24. Dezember gibt es im Kloster eine kleine Bescherung, ein einfaches Essen und das Weihnachtsevangelium verlesen. Danach geht es für den Geistlichen in seiner Pfarre Wullersdorf zur Christmette. „Die äußerliche Feier hat für mich schon eine Bedeutung, jedoch ist es bedeutsamer, was wir feiern. Nämlich die Geburt von Jesus Christus.“

Für Fußballprofi Markus Suttner aus Wullersdorf steht ein besinnliches Weihnachtsfest mit seiner Familie auf dem Programm. Der Kicker der Wiener Austria freut sich vor allem auf die leuchtenden Augen seines Sohnes. „Er ist jetzt drei Jahre, da wird er es erstmals so richtig wahrnehmen. Vor allem auf seinen Anblick des Baums bin ich gespannt“, erzählt Suttner. Kulinarisch gibt es keine besondere Tradition, dafür wird er die trainings- und spielfreie Zeit nutzen, um auch seine Eltern in der Heimatgemeinde zu besuchen.

„Heuer verbringe ich den Weihnachtsabend – wieder einmal – im Flugzeug.“

Ganz anders spielt sich der Heilige Abend bei Bariton Thomas Weinhappel ab: „Heuer verbringe ich den Weihnachtsabend – wieder einmal – im Flugzeug.“ Er fliegt von Liverpool – dort sang er bis 23. Dezember sechs Konzerte mit dem Royal Liverpool Orchester – nach Berlin. „Dort habe ich am 25. Dezember das große Glück, in der Berliner Philharmonie ein Weihnachtskonzert und dabei auch Teile meines ersten Wotan aus Wagners Rheingold zu singen.“

Zeit mit der Familie, die ist dem Hadreser Top-Triathleten Julian Sponner wichtig: „Wir testen uns natürlich vorher und feiern dann im kleinen familiären Kreis mit meinen Großeltern, Eltern und meiner Schwester“, erzählte er. Gegessen wird am Weihnachtsabend Raclette, ohne tierische Produkte, weil Sponner sich vegan ernährt.

Eine Trainingspause gibt es für den 23-Jährigen über die Feiertage nicht. Warum? „Ich kann dann mit besserem Gewissen die Weihnachtskrapferl essen“, schmunzelte er.