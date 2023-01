Winterurlaub 2023: „Schneekanonen sind startbereit“

Werbung

Was kann man im Winter im Bezirk Hollabrunn unternehmen, der ja alles andere als eine klassische Winterdestination ist, und wohin zieht es jene, die auf Urlaub fahren wollen? Die NÖN hat sich umgehört.

Grüne Wiesen ist man derzeit auch von TV-Bildern in alpinen Gebieten gewohnt und ja: Der Wintertourismus ist selbst im flachen Weinviertel ein wesentlicher Bestandteil des Jahresgeschäfts. Als „sehr schwierig“ beschreibt allerdings Obmann Friedrich Weiss vom Skiclub Hollabrunn die Lage. Aufgrund des warmen Wetters kann die Piste am etwas über 300 Meter hohen Fahndorfer Berg derzeit nicht in Betrieb genommen werden. „Nur wenn es mindestens minus vier Grad hat, kann ich die Schneekanonen anwerfen“, erklärt der Betriebsleiter. Zwei Wochen vor Weihnachten war zwar das Rodeln möglich, doch um das Skifahren zu ermöglichen, müssten die Temperaturen für längere Zeit unter dem Gefrierpunkt liegen.

Einen Ansturm auf die Rodelpiste gab es zur damaligen Zeit übrigens nicht, da noch Schulzeit war. „In ganz Österreich ist es zu warm und bei uns im Weinviertel ist es sowieso noch wärmer“, weiß Weiss. Der Obmann hofft nun auf Kälte und Schnee in den Semesterferien: „Wir haben fünf Kanonen und die sind startbereit.“ Ob Rodel- und Liftbetrieb herrscht, kann jedenfalls täglich auf der Homepage des Skiclubs Hollabrunn nachgelesen werden. Auch die beheizte Skihütte freut sich auf Besucher.

Reisebüro: „Gott sei Dank bewegt sich wieder etwas“

Das Reisebüro Schneider Reisen aus Pulkau bietet auch in den Wintermonaten diverse Busreisen an. „In den Semesterferien stehen eine Skifahrt, Faschingsveranstaltungen und Reisen zu Theater oder Konzerten am Programm. Da ist jetzt die Hochsaison im Winter“, erzählt Elisabeth Held am NÖN-Telefon. Einige Arrangements seien noch frei.

Etwas ärgerlich sei es, dass sich immer mehr Kunden sehr kurzfristig für Reisen entscheiden, was die Organisation ein wenig erschwert. Doch: „Gott sei Dank bewegt sich wieder etwas.“ Für Frühlings- und Sommerfahrten trudeln ebenfalls schon Anmeldungen im Reisebüro Schneider ein. Besonders beliebt seien hier Thermenfahrten und Flugreisen, so Held.

Althof mit Weihnachten und Silvester zufrieden

Der Althof Retz heißt indes Gäste aus aller Welt ganzjährig in der Weinstadt willkommen. „Es ist wohl klar, das liegt an unserer Region, dass wir im Frühling und Herbst unsere Hauptsaison haben. Mit unserem Wellnessbereich konnten wir die Wintersaison aber ordentlich steigern“, schildert Hoteldirektor Bernd Kleinschuster. Seit knapp sechs Jahren können Hotelgäste im sogenannten Althof VinoSPA ein paar erholsame Tage auf fünf Ebenen und auf über 1.000 Quadratmetern genießen.

Bereits fünf Auszeichnungen hat der Wellnessbereich des 4-Sterne-Hotels erlangt. „Genusspackages, wo man den Wellnessbereich und entsprechende Kulinarik erleben kann, sind ganzjährig erhältlich“, so Kleinschuster. Mit der Buchungslage in den vergangenen Weihnachtsfeiertagen ist er rückblickend sehr zufrieden: „Zu Weihnachten und Silvester waren wir ausgebucht.“ Gefeiert wird der Jahreswechsel traditionell mit einer großen Gala und Livemusik.

Auf zahlreiche Besucher freut sich außerdem die Kunsteisbahn Hollabrunn. Für beste Eisqualität sorgt das Team um Eismeister Georg Lichtenstern. Dank dem Kantinenteam im „Hütterl am Eis“ ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Die Retzer Kunsteisbahn ist täglich außer mittwochs geöffnet. Im angrenzenden Lokal „Mährische Botschaft“ können sich Gäste nach einem anstrengenden Tag am Eislaufplatz stärken.

