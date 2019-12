2015 gab es bei den Gemeinderatswahlen eine einzige NEOS-Kandidatur im Bezirk: Ulrike Vojtisek-Stuntner. Sie war erfolgreich und zog in den Gemeinderat ein. In ihrem Heimatort fand sie mit Robert Gillinger nun einen Mitstreiter. Eines hat sich aber nicht geändert: Die Amethyststadt ist der einzige Ort im Bezirk, in dem die Wähler am 26. Jänner ein Kreuzerl bei den Pinken machen können – die NEOS konnten in keiner anderen Gemeinde Kandidaten stellen.

Woran das liegt? „Weil sich niemand mit der Landespolitik anlegen will“, sagt Vojtisek-Stuntner im NÖN-Gespräch. Sie habe einige Anwerbungsgespräche geführt, auch in Maissau. „Sympathisanten gibt es, ja. Aber mit offenem Visier: Nein!“