Besitzer geben nicht auf: Wo ist Hundedame Nanu?

„Es gab viele Sichtungen, Suchhunde waren eingesetzt, Futterschleppen wurden gezogen und bis heute werden Flyer verteilt“, gibt die Besitzerin der französischen Bulldoggen-Dame „Nanu“ die Suche nicht auf.

Die französische Bulldogge Nanu ist im Juli entlaufen und wird seitdem von ihren Besitzern verzweifelt in Österreich und Tschechien gesucht: "Es gibt einen angemessenen Finderlohn." Foto: privat

Die schwarze Hündin ist Alexandra Zalupa am 5. Juli in Neudorf bei Staatz (Bezirk Mistelbach) entlaufen. Seitdem gibt sie die Suche nicht auf. Ihre Familie und Freunde helfen bei der Suche, sind mit den ÖBB und sämtlichen Ämtern im In- und Ausland in Verbindung. Die fünfjährige Nanu ist gechippt, registriert und in Österreich und Tschechien als vermisst gemeldet.

„Nanu könnte überall sein“, sagt die traurige Besitzerin. Im November gab es einen Hoffnungsschimmer, dass Nanu gefunden wurde, leider war es falscher Alarm. „Wir sind verzweifelt. Falls jemand Nanu aufgenommen hat, bitten wir, sie uns zurückzugeben. Es gibt natürlich einen angemessenen Finderlohn.“

Jede Information über den Aufenthaltsort der Hundedame soll beim Verein Hundesicherung Österreich, bei Jeanine Strassner gemeldet werden: +43676/3342505

Neudorf, Znaim Keine Spur von „Nanu“

