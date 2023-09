Alte Hofmühle, Schüttkasten und Fotostadl wurden „vergoldet“

Die „Goldene Kelle“ ist die höchste Auszeichnung von „Niederösterreich gestalte(n)“ für herausragende Baugestaltung und sensible Einfügung ins Orts- und Landschaftsbild. Die Alte Hofmühle in Hollabrunn, der Schüttkasten in Retz sowie ein Bauprojekt in Frauendorf an der Schmida (Gemeinde Sitzendorf) wurden als Preisträger vor den Vorhang gebeten.

Ob Neubau, Umbau oder sanierter Altbau - die im „NÖ gestalte(n)“-Magazin präsentierten Projekte stellen stets herausragende Bauten der Baukulturlandschaft dar. Im Rahmen des Architekturwettbewerbes um die „Goldene Kelle“ wählen die Leser unter den im Laufe eines Jahres vorgestellten 20 Beispielen ihre persönlichen Favoriten und küren damit die alljährlichen Gewinnerprojekte. „Wir wollen das Gesicht unserer Heimat und den Charakter unserer Dörfer und Städte erhalten und immer wieder neu beleben. Mit Fingerspitzengefühl und Mut schaffen es die prämierten Projekte, Baukultur und Lebensqualität zu verbinden“, meinte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, der die vergoldeten Trophäen überreichte.

Die Pflege und Vermittlung baukultureller Werte sei Teil des niederösterreichischen Selbstverständnisses. Mit der Verleihung der „Goldenen Kelle“ soll den ausgewählten Projekten jener Stellenwert zuteilwerden, den sie verdienen. Für das Rahmenprogramm der Preisverleihung sorgten Nachwuchsmagier Fabian Blochberger sowie die Turnerinnen der Sportakrobatik Horn.

Der Schüttkasten in Retz:

Früher hinter hohen Steinmauern vor der Außenwelt versteckt, ungenutzt und vom Verfall bedroht, präsentiert sich der Schüttkasten in Retz nun in neuem Kleid und bietet Platz für Veranstaltungen. In enger Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt und begleitet von einem Restaurator wurde das um 1700 errichtete Gebäude mit viel Gefühl renoviert. Der Eingang an der schmalen Frontseite direkt an der Straße wurde an die Längsseite verlegt, Fenster bis zum Boden verlängert und ein großflächiger Vorplatz geschaffen. Die neue Ausschank und die Sanitäranlagen wurden als eigenständiges Galeriemöbel in den Innenraum platziert und fungieren als modernes Gegenstück zum historischen Altbau.

Der Akustikspritzguss aus Zellulose sorgt für eine gute Akustik, sodass der alte Schüttkasten seine neue Bestimmung als Veranstaltungsort bestmöglich erfüllt. Eigentümerin ist die Stadtgemeinde Retz. Für die Planung zeichneten die Architekten Christophe Oberstaller und Andreas Sammer verantwortlich.

Die Alte Hofmühle in Hollabrunn

Das Stadtbild seit Jahrhunderten prägend, zählt die Alte Hofmühle zu den ältesten und interessantesten Gebäuden der Stadt und selbst Napoleon soll hier im November 1805 einst Quartier bezogen haben. 2021 wurde der im Eigentum der Stadt stehende Bau durch Fördermittel der Europäischen Union, des Bundesdenkmalamts, der Landesregierung sowie des Museumsmanagements Niederösterreich umfassend saniert und barrierefrei gemacht. Zeugnis über die Nutzung als Mühle legen die runde Wandvertiefung und die Holzkonstruktion beim ehemaligen Wasserrad ab.

Preisverleihung für die Hollabrunner Hofmühle: Gerald Pilwax, Vizebürgermeister Kornelius Schneider, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Kulturstadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly und Baudirektor Walter Steinacker (Land NÖ). Foto: NÖN

Die Räumlichkeiten und die ehemaligen Stallungen können nun auch von Privaten angemietet werden. Im Innenhof, in dem sich einst die Quelle des „Hollabrunnen“ befunden haben sollen, finden heute Veranstaltungen sowie Oster- und Weihnachtsmärkte statt.

Der Fotostadl in Frauendorf an der Schmida:

Komplett ausgehöhlt, trockengelegt, rundum wärmeisoliert und mit neuem Dach ausgestattet zeigt sich der alte Fotostadl bei Sitzendorf an der Schmida in neuem Kleid und ist dennoch von außen fast unverändert geblieben. Die dreifach verglasten Elemente der Durchbrüche und Eingangstore sind 1:1 den alten Scheunentoren nachempfunden. Die Verwandlung in einen für fotografisch-künstlerisches Arbeiten hochprofessionell ausgestatteten Atelierstadl mit elektrischen Außenrollos zur 100-prozentigen Verdunkelung erfolgte in nur drei Monaten Bauzeit.

Und wenn die Fotografie einmal nicht mehr das Leben des Eigentümers bestimmen wird, sind alle Vorkehrungen für das Wohnen in einem Loft – von Sanitärräumen, Küchenanschluss, Fußbodenheizung und Schwedenofen für die Gemütlichkeit - bereits vorhanden. Also bestens gerüstet für die Zukunft.