Mühlenfreunde fiebern dem großen Mühlentag entgegen

Karl Grammanitsch, Präsident der Österreichischen Gesellschaft der Mühlenfreunde mit ihrem Sitz in Grund (Gemeinde Wullersdorf), leitete das Treffen, bei dem es nicht zuletzt um den „1. Österreichischen Mühlentag“ ging, der am 14. Oktober 2023 über die Bühne gehen wird. Zahlreiche Mühlen werden an diesem Tag ihre Pforten öffnen. Führungen und Produktangebote sind bereits in Planung.

Als Eröffnungsmühle wurde die Retzer Windmühle gewählt. Dort wird dann auch eingeladen werden, sich das Programm der weiteren Mühlen nicht entgehen zu lassen. In der Roseldorfer Mühle etwa wird Kinderprogramm geboten und mittags beim Brotbackofen aufgekocht. Die Mühlenfreunde bereiten Folder und Plakate vor.

In Spitz wurden noch viele weiteren Themen behandelt, darunter das Erscheinen von Sondermarken und die Homepage „Mühlen in Österreich“ von Mitglied Thomas Wolf. Steigende Mitgliederzahlen sorgen aktuell für zusätzliche Motivation.

www.muehlenfreunde.at