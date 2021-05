Die Frau erweckt am Landesgericht Korneuburg – unterstützt durch ihre zierliche Figur – den Anschein kompletter Harmlosigkeit. Genau das dürfte vielen Opfern der 42-jährigen Tschechin, die wegen Diebstahls, Betrugs und schweren Raubs angeklagt war, zum Verhängnis geworden sein.

Zum Beispiel 2019 einem Ehepaar aus Eggenburg, das es der damals bei einer Bäckerei beschäftigten Frau ermöglichte, zu günstigsten Konditionen eine kleine Wohnung für sich und ihre damals fünfjährige Tochter zu mieten. Darüber hinaus borgten sie der Frau, der sie laut ihren Zeugenaussagen vor dem Schöffensenat „wieder auf die Beine helfen wollten“, 2.000 Euro. Als Grund für die benötigte Summe gab sie den Tod ihrer Mutter und die damit verbundenen Begräbniskosten an.

Die Angeklagte wollte allerdings nur gesagt haben, dass „meine Mutter für mich gestorben ist“. Diese Version verneinte das Paar heftig. Bis auf zwei Monatsmieten in der Höhe von 200 Euro hat es keinen Cent des Geldes wiedergesehen.

Der Mann des Vermieter-Paares bezeichnete sich vor der vorsitzenden Richterin Astrid Raufer selbst als „Sozialidiot“: „Ein zweites Mal würd‘ ich’s nicht mehr tun.“ Sozusagen ein Kollateralschaden der Taten der 42-Jährigen, die Vertrauens- und Naheverhältnisse schamlos ausnutzte und damit den guten Glauben vieler Menschen heftig erschütterte.

Winzer: Frau war von Anfang an suspekt

So auch den eines tschechischen Kollegen bei dem Bäckereibetrieb, von dem sie sich insgesamt 22.000 Euro geborgt hatte. Der 43-Jährige hatte das Geld für eine neue Wohnung angespart.

Ein Winzer aus der Gemeinde Wullersdorf, der sie als Putzfrau für seine Gästezimmer im September 2020 beschäftigt hatte, beschrieb sie als „frech“. Sie sei ihm von Anfang an ein wenig suspekt gewesen, habe in ihrem Auto gelebt. Und sie habe sehr wohl gewusst, wo die entsprechenden Schlüssel zu finden sind, was sie hartnäckig vor Gericht leugnete. Sein Fazit, nachdem 43.000 Euro fehlten, andere Beschäftigte ebenfalls bestohlen wurden und auch Schmuck entwendet wurde: „Bitte sperren Sie sie weg!“

Der wuchtigste Vorwurf im Rahmen dieser sechsstündigen Verhandlung – mit insgesamt 17 Zeugen – war ein brutaler Raubversuch am 10. Jänner dieses Jahres in Kiblitz. Gegen 7.15 Uhr wollte eine 66-Jährige die Zeitung holen. Dabei wurde sie von der 42-Jährigen mit einer Weinflasche attackiert – mit der sie so fest auf die Bäuerin einschlug, dass die Flasche zerbarst.

In der Folge forderte sie Geld von der Schwerverletzten, das sie ihr aber nicht aushändigen konnte, da sie durch den Schlag zu Boden gegangen war. Dass die Angeklagte dem Opfer einen Stuhl, eine Jacke zum Zudecken und ihr Handy brachte, milderte den Eindruck, den sie bei der 66-Jährigen hinterließ, kein bisschen. Die Traumatisierung war der Frau bei ihrer Zeugeneinvernahme deutlich anzusehen.

Auch dieses Verbrechen stritt die Tschechin ab, sie sei nie in Kiblitz gewesen. Dem widersprachen insgesamt sechs Zeugen, die die Frau, die offenbar am 9. Jänner den Ort auskundschaftete, übereinstimmend beschrieben und vor Gericht wiedererkannten.

Der Schöffensenat hatte weiters über Diebstähle in Obermixnitz und Deinzendorf zu befinden, wo die Angeklagte jeweils entweder im Heurigenbetrieb aushalf oder als Putzfrau zur Probe gearbeitet hatte.

Ihre letzten Worte vor dem Urteilsspruch nutzte die 42-Jährige nicht dazu, den mysteriös gebliebenen Verbleib des Geldes zu erläutern, sondern zu der abwegigen Bemerkung, sie fühle sich wie bei der „Hexenverfolgung“, wo man sie zu einem Geständnis zwingen wollte. Das beeindruckte den Schöffensenat allerdings nicht. Die Tschechin, seit 25. Jänner in Untersuchungshaft, wurde zu neun Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Ihr Verfahrenshelfer Michael Koth legte pflichtschuldig Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil ein.