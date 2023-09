„Ich kann nicht mein Haus verkaufen und auf der Straße wohnen“

Dass die Kosten fürs Wohnen die Menschen im Bezirk belasten, zeigte sich für SPÖ-Bezirksvorsitzenden Richard Pregler beim Fest zum Tage des Kindes in Retz. Da unterhielten sich Eltern, dass sie mit ihrem Kind auf der Baustelle leben und das Haus nach und nach fertigbauen, weil sie es sich anders nicht mehr leisten können, erzählte Pregler: „Andere haben nur das Grundstück gekauft und den Hausbau ganz verschoben, weil sie keinen Kredit bekommen.“

„Wir verdienen nur um 6,33 Prozent mehr, die Kosten für den Hausbau sind aber um über 50 Prozent angestiegen“, schüttelte der SPÖ-Funktionär in einem Pressegespräch in Hollabrunn den Kopf. „Wie sollen sich junge Familien etwas schaffen?“ Denn auch die Kosten für Wohnungen und Reihenhäuser seien extrem angestiegen. „Es ist ja schön, dass mein Haus eine Wertsteigerung erfährt, aber ich kann’s ja nicht verkaufen und auf der Straße wohnen“, übte sich Pregler in Galgenhumor.

Zu hohe Mieten: Familien ziehen in kleinere Wohnungen um

SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende Elke Stifter kenne einige Familien, „bei denen es sich einfach nicht mehr ausgeht“, die schließlich in kleinere Wohnungen umziehen, damit sie sich die Miete wieder leisten können. „Und auch dann ist es knapp“, weiß sie. „Früher hat man nur von Leuten gehört, denen es schlecht geht, aber jetzt kennt man sie“, findet der zweiteVorsitzende der Bezirks-SPÖ, Stefan Hinterberger, die Lage ebenfalls sehr bedenklich.

Durch das Aussetzen der NÖ Wohnbauförderung werden nun 7.000 Wohnungen weniger gebaut. Das habe zur Folge, dass die Auftragssituation von Baufirmen im nächsten Jahr sehr schlecht sei, Mitarbeiter fürchten, dass sie nach dem Winter keinen Job mehr haben. „Wenn nicht mehr gebaut wird, dann haben auch Elektriker und Co. keine Arbeit mehr“, mahnte Stifter.

Rathaus-Projekt verzögert sich durch fehlende Wohnbauförderung

Für Hinterberger ist darum klar, dass die Wohnbauförderung sofort wieder gestartet werden muss, denn 0,5 Prozent der Gehälter gehen nach wie vor in den Topf der Wohnbauförderung. Dieses Geld dürfe nicht für eine „schwarz-blaue Budgetsanierung“ herhalten.

Ein konkretes Beispiel sei hier das Göllersdorfer Rathaus, das abgerissen und mit Lokal, Ordination und 15 Wohnungen neu errichtet werden soll, berichtete Hinterberger aus seiner Heimatgemeinde: „Jetzt, wo wir uns endlich alle einig sind, verzögert sich das Projekt wahrscheinlich wieder um ein Jahr.“

Im SPÖ-Bezirksbüro bietet Franz Fischer übrigens Sprechstunden an, wo es vor allem darum geht, den Menschen durch den Förderdschungel zu helfen. „Wir helfen den Leuten, zu ihrem Geld zu kommen, es gibt einfach zu viele Umwege“, weiß Hinterberger. Für Pregler ist klar: „Ohne politische Maßnahmen wird es nicht besser.“ Bund und Land würden nichts gegen die Teuerung unternehmen, lautet der Vorwurf der SPÖ. Der Ukraine-Krieg könne nicht für alles verantwortlich gemacht werden. „Als wir in der Regierung waren, haben wir es auch hinbekommen, weil wir wollten, dass es den Leuten gut geht“, betont der Sozialdemokrat.

Prämisse der ÖVP: Eigentum schaffen, das ist zukunftssicher

Dass der ÖVP die Mieter und Häuslbauer egal seien, verneint ÖVP-Landtagsabgeordneter Richard Hogl im NÖN-Gespräch. Doch er betont: „Für uns ist die oberste Prämisse, Eigentum zu schaffen. Nur das ist zukunftssicher, da man von niemandem abhängig ist.“

Er hält außerdem den Mietpreisdeckel für eine gute Sache, auch wenn ihn viele schlechtreden würden. „Die Probleme der Mieter und Häuslbauer sind uns bekannt und es wird auch etwas dagegen getan.“ So werde die öffentliche Hand den Wohnbau weiterhin fördern.

ÖVP-Hogl: „Keiner will mehr voll arbeiten gehen“

Hogl ist Bürgermeister in Wullersdorf. Hier sei es bereits vorgekommen, dass manche Bauwerber den Bauplatz zurückgeben mussten, weil sie sich das Bauen nicht mehr leisten konnten. Der Abgeordnete ortet hier aber noch ein anderes Problem: „Früher hat man zusammengeholfen, die Leute haben sich viel mehr selbst gemacht und man hat einfach über zehn oder zwölf Jahre gebaut.“ Heute lasse sich jeder sein Haus samt Pool „pipifein fertig machen“. Das könne sich eben nicht immer ausgehen, so Hogl. Er betont, dass er nicht von „Pfusch am Bau“ spricht, er denke eher an Hilfsarbeiten, die jeder selbst machen könnte, um Geld zu sparen.

Was für den ÖVP-Politiker ebenfalls eklatant Niederschlag im finanziellen Alltag findet: „Es will keiner mehr voll arbeiten gehen, damit wird es eben immer schwieriger, wenn niemand mehr voll verdient.“ Die von der SPÖ geforderte 32-Stunden-Woche würde die Betriebe zusätzlich vor Herausforderungen stellen. „Darüber sollen sie sich Gedanken machen“, richtet Hogl den Roten aus.