Hollabrunner Gym-Klasse siegt bei Waldjugendspielen

Seit dem Jahr 1988 konnte dabei Schülern der sechsten Schulstufe aus AHS, Mittel- und Sonderschulen unter Betreuung von Forstleuten der der Bezirksforstinspektion Horn-Hollabrunn interessante und schöne Eindrücke von der Vielfalt der heimischen Wäldern vermittelt werden. Drei Jahre lang verhinderte die Corona-Pandemie die Durchführung, jetzt war es endlich wieder so weit.

Zur Vorbereitung und Einstimmung der teilnehmenden Schüler wird vom NÖ Landesforstdienst jedes Jahr eine umfangreiche Informationsbroschüre herausgegeben und allen teilnehmenden Schulklassen übermittelt. Dann war es so weit: Aufgeteilt auf drei Tage stellten die Schulklassen im Rahmen eines etwa zweistündigen Waldparcours mit fünf Stationen ihr Wissen und ihre Geschicklichkeit unter Beweis. Kenntnisse über Baum- und Straucharten, unterschiedliche Holzsorten sowie über Waldtiere gehörten ebenso dazu wie jagdliche Begriffe. Abgerundet wurde der Wettbewerb mit der Möglichkeit, mit teamorientierten Lösungen innerhalb der Klasse Zusatzpunkte zu erlangen.

In einer eigenen Station mit Themen rund um den Nationalpark und die Wildkatze wurden die Forstexperten von Mitarbeitern des Nationalparks Thayatal unterstützt.

Insgesamt nahmen heuer acht Schulen aus dem Bezirk Horn und 13 Schulen aus dem Bezirk Hollabrunn mit gesamt 35 Klassen bzw. 615 Schülern teil. Im Bezirk Horn sicherte sich die 2E-Klasse der Mittelschule Gars am Kamp den Sieg, im Bezirk Hollabrunn bewies die 2a-Klasse des Bundesrealgymnasiums Hollabrunn das meiste Waldwissen gepaart mit Geschicklichkeit.

Die Abschlussveranstaltung der 34. NÖ Waldjugendspiele, bei der alle Bezirkssiegerklassen um den Landestitel in Gold, Silber und Bronze kämpfen, findet heuer am 15. Juni am bestens bewährten Gelände der Freilichtbühne Gföhlerwald statt.

