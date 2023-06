Bilder von der Heimat: Malwettbewerb geht jetzt ins Finale

Zum Betrachten der Werke anlässlich des Malwettbewerbes der höheren Volksschulklassen der Kleinregionen Schmidatal, Pulkautal, Retzer Land und Land um Hollabrunn hatte Stadtmanagerin Julia Katschnig ins Hollabrunner Einserhaus eingeladen. Bürgermeister Alfred Babinsky und Kulturstadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly gesellten sich zu den Jurorinnen. Die engagierten Jurymitglieder waren Christine Krapfenbauer-Cermak, Ilse Sandmair und grenzART-Obfrau Patrizia Stockinger-Mantler. Die ausgestellten Werke waren im Vorfeld bestimmt worden.

Wettbewerb bedeutet, dass nicht jedes Bild gewinnen kann, das war den Teilnehmenden klar. Für die ersten Plätze winken Geldpreise. Die Ergebnisse der Hollabrunner Jury wurden an diesem Abend verkündet. Am Treppchen: die Volksschule Wullersdorf mit einem dritten Platz sowie die Volksschule Hollabrunn Koliskoplatz, die sich den ersten und zweiten Rang sicherte.

Kinder werden in Graffiti-Kunst eingeweiht

Bewertet wurde unter anderem nach Idee, Ausführung, Unterstützung und Material. Sowohl Bürgermeister als auch Kulturstadträtin lobten das Engagement der teilnehmenden Schulen und der Jury und fanden es bemerkenswert, wie intensiv die Kinder sich mit der Region auseinandergesetzt hatten. Ein Bild hatte den Titel „Es geht uns gut!“. Alle waren gleichermaßen voll Leidenschaft für das Projekt.

Julia Katschnig verständigte die Gewinner am nächsten Tag persönlich. Im nächsten Schritt werden nun die Besten der vier Kleinregionen von einer fünfköpfigen Jury und der Graffiti-Künstlerin SIUZ - Sarah Maria Kupfner - aus Gars am Kamp betrachtet. Das Ergebnis der Jury – der Sieger des Bezirksmalwettbewerbes – wird am 19. Juni um 17 Uhr im Historischen Festsaal in Hollabrunn verkündet. Das Bezirkssiegerteam des darf dann gemeinsam mit der Grafitti-Künstlerin ein Kunstwerk fabrizieren; wobei die Art des Kunstwerkes mit der Direktorin und der Kleinregion besprochen wird.

Die Gewinner aus den Kleinregionen werden übrigens auch im Rahmen des Volkskulturfestivals am 23. Juni, dem Tag der Jugend, auf der Bühne am Hauptplatz in Hollabrunn präsentiert.

Stadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly überreichte flüssige Geschenke and die Jurymitglieder. Foto: esp