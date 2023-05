Haugsdorfer Schüler waren mit allen Wassern gewaschen

Wissens- und Geschicklichkeitsaufgaben aus Biologie, Mathematik, Englisch, Musik, Geografie oder Sport wurden von den Kids, die mit vollem Eifer auf Punktejagd gingen, gemeistert. „Dieses Jahr waren es an die 40 Klassen mit fast 600 Schülerinnen und Schülern aus Volks- und Sonderschulen des Bezirkes, die an insgesamt zwei Tagen in Pulkau bei diesem Event mitgemacht haben“, berichtet Organisator Werner Althammer von der Mittelschule Hollabrunn nicht ohne Stolz.

Die Siegerklasse kam diesmal aus der Volksschule Haugsdorf. Der Bewerb für die älteren Kinder aus den siebten Schulstufen musste leider wetterbedingt abgesagt werden. „Ich hoffe im nächsten Jahr auf schöneres Wetter, obwohl bei den Wasserjugendspielen das Wasser auch ab und zu von oben kommen darf“, so Althammer.

Sorgten für den reibungslosen Ablauf: Maria Langer, Hannes Zechmeister, Barbara Grabner, Sophie Hofbauer, Katrin Schweifer, Caroline Mayer-Ostap, Alina Prosch, Werner Althammer und Herwig Grabner. Foto: JRK

Kids der Volksschule Zellerndorf mit Lehrerin Kerstin Hameter bei der Station „Wassertiere“ von Barbara Grabner. Foto: JRK

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.