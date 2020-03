Um all die Herausforderungen - Stichwort Klimawandel -, die auf die Freiwillige Feuerwehr zukommen, gut meistern zu können, muss sie weiterhin breit aufgestellt sein. Darum wurde ein Vier-Punkte-Plan vom Bezirksfeuerwehrkommando entwickelt, wie Wehren besser unterstützt werden können. Konkret gibt es zwei Problemfelder: zu wenige Mitglieder und Schwierigkeiten, die Führungspositionen zu besetzen.

Mitglieder anwerben; Ausbildung unterstützen; die Führung unterstützen und den Fortbestand sicherstellen: So will das Bezirksfeuerwehrkommando helfen, die 115 Wehren im Bezirk zu erhalten.

Aktives Werben neuer Feuerwehrmitglieder

„25 Prozent würden zur Feuerwehr gehen, wenn sie angesprochen werden würden“, zitierte Zaussinger aus einer Studie. Darum sollen Kinder und Erwachsene aktiv angesprochen werden. Es soll auch eigene Ausbildungsmodule für Menschen über 40 geben, die sich entschließen, der Feuerwehr beizutreten. „Gerade für kleine Feuerwehren ist das sehr positiv“, weiß Zaussingers Stellvertreter im Bezirk, Reinhard Scheichenberger. Für das Feuerwehrkommando wird es künftig eine „Starter-Box“ vom Bezirksfeuerwehrkommando geben. 2021 wird ein Seminar ins Leben gerufen, bei dem die Führung aus der Realität betrachtet wird und sich neue und alte Kommandanten austauschen können. „Da gehör’n aber auch Nervenzuckerl für den Kommandanten rein“, sprach Zaussinger scherzhaft über eine Erweiterung der Starter-Box.

„Wir wollen vermeiden, Feuerwehren zu schließen. Unsere ganze Energie liegt darin, die 115 Feuerwehren zu erhalten“, machte er einmal mehr an diesem Abend deutlich.



Positive Effekte nach FF-Zusammenlegung

Doch manches Mal lässt sich eine Zusammenlegung nicht vermeiden, so wie in Pillersdorf. 2017 konnte unter den elf aktiven Mitgliedern kein Kommandant-Stellvertreter mehr gefunden werden. Also schlossen sich die Pillersdorfer den Zellerndorfer Kameraden an. „Es war unser Ziel, die Feuerwehr in Pillersdorf zu erhalten“, erzählte Peppo Putz, Feuerwehrkommandant von Zellerndorf. Denn so würden auch die wichtigen Ortskenntnisse erhalten bleiben.

Der Vorteil der Zusammenlegung: Die Tagesbereitschaft der Zellerndorfer konnte erhöht werden, weil in der Pillersdorfer Truppe ein hoher Bauernanteil ist. „Dadurch wird die Feuerwehr bei der Bevölkerung wieder mehr wahrgenommen, weil die Sirene öfter heult.“ Und so erhöhte sich der Mannschaftsstand.

"Der Ehrgeiz und der Wille sind da"

Gerade in Dörfern sei die Feuerwehr die letzte aktive Gemeinschaft, die das Dorfleben pflegt. Darum war es den Zellerndorfer Kameraden wichtig, aktiv auf die Bevölkerung zuzugehen und zu vermitteln, dass die Pillersdorfer eigenbestimmt bleiben. „Der Ehrgeiz und der Wille sind da“, lobte Putz, dass bei den Sturmeinsätzen acht der elf aktiven Mitglieder im Einsatz waren.

„Es ist beeindruckend, was hier geleistet wird“, lobte Landtagsabgeordneter Richard Hogl die Kameraden. Feuerwehren seien die beste Versicherungspolizze, die eine Gemeinde haben kann. Als „wichtig, notwendig, aber nicht selbstverständlich“, bezeichnete er den Einsatz der freiwilligen Kameraden.

„Wir sind wirklich bestrebt, die 115 Feuerwehren zu erhalten, weil sie das Rückgrat unseres Bezirks sind. Wir können euch unterstützen, aber nicht alle Last abnehmen“, schloss der Bezirksfeuerwehrkommandant die Versammlung.

Im Mittelpunkt des Bezirksfeuerwehrtages standen vor allem die Leistungen der 115 Feuerwehren im Bezirk: