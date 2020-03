Ein launiges, aber dennoch ernstes Referat durfte Willy Konrath vor den Hollabrunner Kameraden halten, die am Bezirksfeuerwehrtag teilgenommen hatten.

„In meiner Brust sind zwei Herzen, die kräftig schlagen. Derzeit schlägt das Feuerwehrherz mehr“, stellte sich der Leiter der Ausbildung im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum (der ehemaligen NÖ Landesfeuerwehrschule) vor.

Denn eigentlich ist er Polizist, der dienstfrei gestellt ist. In seiner Karriere habe er laufend Verbrecher eingesperrt, auch Suchtgift begleitete ihn in dieser Zeit. „Ich selber hab‘ aber nix genommen“, scherzte der 59-Jährige. Seit 44 Jahren ist er nun schon bei der Feuerwehr aktiv und habe auch dort alle Stationen „gemütlich durchgemacht“. Die vielen Ausbildungen in der Feuerwehrschule „waren immer sehr bereichernd“, spricht er von der Wissensvermittlung, aber auch von den Menschen, die sein Leben geprägt haben.



Ausbildungsstätte muss sich weiterentwickeln

Konrath selbst ist Feuerwehr-Peer und weiß, dass es im Leben der Feuerwehr auch viele nicht so schöne Momente gibt. „Ich sage immer: Freunde, da kommt die Feuerwehr bei Schneetreiben“, ruft er seinen Zuhörern die Bilder von Annaberg Anfang 2019 in Erinnerung. „Nach dem Einsatz fahren sie heim und dann weiter in die Arbeit. Das sind die Helden, die tagtäglich erreichbar sind!“ Genau deswegen sei er bei der Feuerwehr.

Ein wichtiger Punkt in seinem neuen Tätigkeitsfeld als Ausbildungsleiter sei die Innovation. „Eine Ausbildungsstätte muss sich immer weiterentwickeln.“ Daher freut es ihn, dass er und Bezirksfeuerwehrkommandant Zaussinger hier im Einklang seien. „E-Learning ist ein wesentliches Thema, da ist Alois führend unterwegs.“ Konrath ist zuversichtlich, dass hier ein gutes Produkt für die Kameraden entwickelt werde.



Feuerwehr muss sich Herausforderungen des Klimawandels stellen

Das Einsatzbild der Feuerwehr werde sich aufgrund des Klimawandels sicherlich verändern. „Das bedeutet für uns, dass wir uns mitverändern und die Ausbildung anpassen müssen.“ Eine vorausschauende Personalplanung sei wichtig. In einer „lässigen Grafik“ zeigte er, wie der Anstieg des CO2-Wertes in der Luft mit dem Temperaturanstieg zusammenhängt. Konrath zeigte Bilder von vergangenen Katastrophen, Murenabgängen, Stürmen und den Bränden in Australien. „Wenn man sich das anschaut, kann man nur sagen: Gott sei Dank wird bei uns vorgedacht“, lobt er Zaussinger als großen Vordenker.

„Die Bilder sollen uns motivieren, hinzusehen“, will Konrath auf die Veränderung im Einsatzbild aufmerksam machen. Er verlangt von den Feuerwehrkameraden, mit „der Brille des Klimawandels“ durch ihr Einsatzgebiet zu gehen und sich zu überlegen, welches Szenario sie treffen könnte, worauf sie sich vorbereiten müssen. Das funktioniere nur durch Teamarbeit. „Es gibt immer wen, der eine Lösung weiß“, weiß Konrath. Der erfahrene Kamerad schloss seinen Vortrag mit einem Satz des Meteorologen Marcus Wadsak: „Wir sind die erste Generation, die die Folgen des Klimawandels spürt, und die letzte, die etwas dagegen tun kann.“