100 Jahre im Bezirk Hollabrunn: Die Justiz vor der Haustür

Mit 1. Jänner 1992 wurde die Auflösung der Bezirksgerichte in Haugsdorf und Ravelsbach rechtswirksam. Das Schicksal ereilte auch das Bezirksgericht Retz, das mit 1. Juli 2002 seine Pforten schloss. Der juristische Kahlschlag lässt sich mit Zahlen untermauern. Bestanden 1923 – also kurz nach der Unabhängigkeit Niederösterreichs – noch 66 Gerichtsbezirke, so reduzierte sich deren Anzahl sukzessive. 2005 bestanden nur noch 36 Gerichtsbezirke im Land.

Als 2020 erneut Diskussionen aufkamen, ob das Bezirksgericht Hollabrunn auch geschlossen werden sollte, regte sich Widerstand und schließlich siegte die Vernunft. „Wir halten die Rechtspflege im Bezirk am Laufen“, ist die aktuelle Vorsteherin des Bezirksgerichts, Monika Lehr-Hauser, von der Notwendigkeit ihrer Institution überzeugt. Früher habe die Regel gegolten, dass ein Bezirksgericht binnen eines Tages mit einem Ochsenkarren erreichbar sein müsse, betont sie die Notwendigkeit, „vor Ort“ zu sein.

Am Bezirksgericht wird's nicht fad

„Wir sind an der Front“, so Lehr-Hauser und meint damit zum Beispiel, dass alle Scheidungsverfahren im Bezirk erstinstanzlich am Bezirksgericht landen. Aber nicht nur das: Unterhaltsverpflichtungen, Kontakt- und Obsorgestreitereien, einstweilige Verfügungen und vieles mehr leistet der „juristische Nahversorger“, wie die Gerichtsvorsteherin das Bezirksgericht bezeichnet. „Da wird uns nicht fad.“

Die gebürtige Retzerin, die im väterlichen Landwirtschaftsbetrieb aufgewachsen ist, hat sich auf das Familienrecht spezialisiert. Ein Rechtsbereich, in dem es schon mal hoch hergehen kann. Aber die überwiegende Mehrheit sei an einer Lösung interessiert. Für Lehr-Hauser gilt die Regel: „Aufs Kind schauen.“

Um dieses Ziel zu erreichen und das Verständnis für die getroffene Entscheidung zu erhöhen, versucht sie, die juristische Fachsprache auf eine verständliche Ebene herunterzubrechen. Die Insignien einer Richterin findet sie aber nach wie vor wichtig. Der Talar sei ein Symbol nach außen und auch die Formel „Im Namen der Republik“ ein klares Zeichen, „dass es da um was geht“.

Das Anstehen und Warten am Amtstag abgeschafft

Eine ihrer ersten Neuerungen, als sie am 1. Dezember 2017 zur Bezirksgerichtsvorsteherin ernannt wurde, war die Reform des Amtstags, wie er bisher praktiziert wurde. Die Leute mussten anstehen und warten. „Das geht nicht“, befand Lehr-Hauser und führte den Amtstag gegen Voranmeldung ein. „Manches lässt sich so sogar schon telefonisch klären“, erklärt sie die Vorzüge.

Zum Amtstag selbst haben die insgesamt vier Richter am Gericht schon die Möglichkeit gehabt, sich mit dem Fall auseinanderzusetzen. Auseinandersetzen muss sich Lehr-Hauser auch mit der „digitalen Aktenführung“, die bis Ende des Jahres im Haus eingeführt wird.

