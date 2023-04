Angeklagt wegen Schlägerei: „Ich war gar nicht dort!“

Einem Polen (35) wurde vorgeworfen, einen 69-Jährigen in einem kleinen Ort im Schmidatal zusammengeschlagen zu haben. Der Angeklagte soll seinem Opfer mehrere Faustschläge ins Gesicht verpasst und auch noch hingetreten haben, als dieses bereits auf dem Boden lag. „Das ist nicht wahr!“, sagte der Beschuldigte. Er sei den ganzen Tag bei seiner Freundin gewesen, die könne das bezeugen. Im Schmidatal sei er am 30. Jänner gar nicht gewesen.

Das Opfer kenne er, weil er einige Zeit für den Mann gearbeitet habe. „Er hat sich immer Leute vom Arbeitsstrich geholt; ich bin über einen Freund zu ihm gekommen. So ist die Bekanntschaft mit ihm entstanden.“ Er habe – schwarz – auf der Baustelle und im Garten gearbeitet und weitere handwerkliche Arbeiten verrichtet. Der Schmidataler habe ihm zu wenig bezahlt, darum habe der Pole nicht weiter für ihn gearbeitet. „Wir sind aber nicht im Streit auseinandergegangen“, beteuerte er. Aber: „Ich habe andere vor ihm gewarnt, weil ich gehört habe, dass er immer schlecht bezahlt.“ Nur so könne er sich erklären, warum er jetzt beschuldigt wird.

Wenn er nur leicht verletzt war, dann war es doch keine Schlägerei … Angeklagter

Der 69-Jährige schilderte eine ganz andere Version: Am Vormittag des besagten Tages habe jemand gegen seine Haustür geschlagen. Als er die Tür aufgemacht habe, hätte der Angeklagte seinen Fuß in die Tür gestellt, „die Tür aufgedrückt und mich mit der Faust geschlagen“. Der Mann habe nach Alkohol gerochen, aber: „Er war sicher nur leicht alkoholisiert, er stand noch gut auf den Beinen.“

Der 69-Jährige sei hingefallen, selbst da habe der Täter noch zugeschlagen und ihn getreten. Das Opfer habe es dann geschafft, hinaus auf die Straße zu laufen und um Hilfe zu rufen. Der Täter habe sich dann aus dem Staub gemacht.

„Ich bin wieder ins Haus gegangen und habe die Polizei gerufen“, schilderte der Verprügelte. Er hatte Verletzungen am Kopf und Abschürfungen am Arm. Geblutet habe er nicht. „Wenn er nur leicht verletzt war, dann war es doch keine Schlägerei“, kommentierte der Pole diese Schilderung. Und: „Das ist alles Unsinn, eine Lüge nach der anderen!“

Lebensgefährtin wollte doch nicht aussagen

„Sind Sie zu 100 Prozent sicher, dass es der Angeklagte war?“, bat Richter Erhard Neubauer den 69-Jährigen, den Mann auf der Anklagebank anzusehen. „Nein, nicht 100 Prozent. Ich bin zu 190 Prozent von ihm zusammengeschlagen worden“, versicherte das Opfer. Später erhöhte er auf 1.000 Prozent. Er sei zwar krank, aber am Herzen und nicht im Kopf.

Die Lebensgefährtin des Angeklagten fand sich schließlich im Zeugenstand ein, wusste aber nicht so recht, was sie hier sollte: „Er hat mir nur gesagt, ich soll mitkommen und sagen, dass er daheim war.“ Neubauer belehrte sie erneut, dass sie als Lebensgefährtin nicht aussagen müsse, wenn sie es aber tue, dann sei eine Falschaussage strafbar. Daraufhin meinte die 33-Jährige: „Wenn ich nicht aussagen muss, dann will ich den Saal verlassen.“

Der Angeklagte zeigte sich doch noch tateinsichtig und stimmte einer diversionellen Lösung – Bußgeld ohne Verurteilung – zu.

