Geldstrafe für Klo-Sprengung in Hollabrunn

„Es war unser teuerstes Silvester bisher. Und das, ohne zu feiern“, stellte ein Zeuge mit einem Lachen fest. Er und ein Freund hatten am 31. Dezember 2021 illegale pyrotechnische Gegenstände im Wert von 200 Euro in Tschechien eingekauft. „Als wir zurückgefahren sind, hat der Fahrer gesagt: Sprengen wir irgendwas“, schilderte der angeklagte Ukrainer (22). Also blieben die beiden jungen Männer am Rastplatz auf der Hollabrunner Umfahrung stehen und entschieden sich, eines der Dixi-WCs in die Luft zu jagen.

Der 22-Jährige gab zu, dass er den Feuerwerkskörper gezündet hatte. Sein Kumpan wartete im laufenden Wagen, um schnell wegfahren zu können – und zu filmen. „Ich hab‘ vorher geschaut, ob keiner am WC ist, dann hab‘ ich den Piraten gezündet“, sagte der Ukrainer, der dem Gericht gern das Video zeigte.

Überführt war das Duo schnell, denn ein Pkw-Lenker nahm die Verfolgung auf, filmte das Fluchtauto von hinten und von der Seite. So erhielt der Fahrer bald einen Anruf von seinem Vater, der ihm mitteilte, dass die Polizei schon zu Hause auf ihn warte.

Zunächst wollte der Fahrer seinen Freund decken und nahm die Schuld auf sich. Das brachte ihm bereits eine Geldstrafe von 3.000 Euro ein. „Es war idiotisch. Es war unsere einvernehmliche Idee, etwas zu sprengen“, gab er nun zu.

Lkw-Fahrer auf Verfolgung: „Das geht so nicht!“

„Auf dem Parkplatz gab es eine Explosion, dann ist ein Auto schnell weggefahren. Ein anderes war nicht mehr am Parkplatz, darum habe ich angenommen, dass dieses Auto etwas damit zu tun hat“, erklärte ein Zeuge (32), warum er sein Handy zückte, die Verfolgung aufnahm und die Polizei informierte. „Wollt ihr wissen, warum ich das gemacht habe? Ich bin selbst Lkw-Fahrer und wenn ich eine Toilette brauche, dann muss eine da sein. Das geht so nicht!“

Auch wenn diese Verhandlung selbst Richter Erhard Neubauer einige Lacher bescherte, so handelte es sich um Sachbeschädigung, bei der der Asfinag ein Schaden von 2.136 Euro entstand. „Es war scheiße von mir; ich hab‘ etwas daraus gelernt“, versicherte der Angeklagte, der auf ein mildes Urteil hoffte.

Neubauer verhängte schließlich eine Geldstrafe in Höhe von 2.040 Euro über den Lagerarbeiter. Sein Freund will die Hälfte übernehmen. Zusätzlich muss der Angeklagte, der das Urteil annahm, der Asfinag die Kosten für das neue WC erstatten.

