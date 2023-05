Bruderliebe sieht anders aus: Streit endete vor Gericht

Begegnen sich diese zwei Brüder, dann endete dies oft im Gerichtssaal. So begrüßte Richter Erhard Neubauer mit dem 21-jährigen Angeklagten „ein bekanntes Gesicht“. Dem jungen Mann wurde vorgeworfen, seinen jüngeren Bruder am Parkplatz eines Supermarktes in Hollabrunn gewürgt zu haben.

„Nicht schuldig“, plädierte der Angeklagte. Er habe an diesem Tag dort eingekauft. „Ich hab‘ gesehen, dass mein Bruder in einem Auto saß. Er hat mich auch gegrüßt, aber ich hab‘ ihn ignoriert.“ Das mache er nämlich seit der letzten Verhandlung, um weitere Konfrontationen zu meiden. Er wolle keinen Kontakt, doch sein jüngerer Bruder melde sich ständig mit neuer Handynummer bei ihm.

Der 21-Jährige schilderte, dass sich die ganze Familie bereits von seinem Bruder abgewandt habe, weil er vielen Geld gestohlen habe und alle schlecht mache. Für seine 18 Jahre sei er sehr unreif und primitiv. „Ich bin mit meiner Verlobten nach Hollabrunn gezogen, um ein neues Leben anzufangen“, erzählte der Angeklagte. Und: „Ich trau ihm sogar zu, dass er sich selbst gewürgt hat, um mir eins auszuwischen.“

Zeuge verstrickte sich in Widersprüche

Die Version des 18-Jährigen klang, wie zu erwarten war, ganz anders: Nachdem er seinen Bruder am Supermarktparkplatz gegrüßt habe, habe ihn dieser gepackt und gewürgt. Die Abdrücke am Hals habe er fotografiert. Er erzählte auch von einem jungen Burschen, der das alles gesehen haben, vom 21-Jährigen aber eingeschüchtert worden sein soll. „Davon steht nichts in Ihrer Polizeiaussage“, zweifelte Neubauer dies an. Außerdem habe der Angeklagte auf das Auto des 18-Jährigen gespuckt.

Warum er so oft seine Handynummer wechsle, wollte Neubauer wissen. „Ich hab‘ nur Prepaid-Telefone. Wenn es ein besseres Angebot gibt, dann wechsle ich den Anbieter“, erklärte das vermeintliche Opfer. Seinen Bruder könne er aber gar nicht kontaktieren, weil er dessen Nummer nicht mehr habe, behauptete er. Nur um im nächsten Satz zuzugeben, dass er dem 21-Jährigen nach der letzten Begegnung eine WhatsApp-Nachricht geschrieben habe, um die Angelegenheit „wie Männer zu regeln“.

Die Brüder vermieden im Gerichtssaal jeden Augenkontakt. Neubauer riet den beiden, generell den Kontakt zu vermeiden. Er sprach den Angeklagten jedenfalls in dubio pro reo frei, da der Zeuge für ihn nicht glaubwürdig war.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.