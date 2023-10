Frau aus Bus gestürzt: Schuld übernommen, die kaum eine war

Selbst der erfahrene Richter Erhard Neubauer sah nach Studium des Akts bei einem 51-jährigen Buschauffeur wenig Fehlverhalten. Umso überraschender begann die Verhandlung am Bezirksgericht mit einem „schuldig“ des 51-Jährigen. „Ich hab mich falsch verhalten“, war der Mann von den Konsequenzen eines Unfalls, der sich am 22. August kurz vor fünf Uhr morgens in Hollabrunn ereignete, sichtbar erschüttert. Am Morgen dieses Tages hatte der Bus, der im Rahmen des damaligen Schienenersatzverkehrs unterwegs war, eine Panne.

Während Pannenbehebung stürzt Frau aus Bus

Die Niveauregelung der Hinterachse des Busses war defekt, weswegen sich das Gefährt stark nach rechts neigte. Der 51-Jährige bat die Fahrgäste daraufhin, auszusteigen. Währenddessen kümmerte er sich um das technische Problem, und als es behoben war, sah er eine Pendlerin (55) zwischen Bus und Haltestation liegen. Er stürzte auf die Frau zu und fragte sie, ob er sie angreifen dürfe, um ihr aufzuhelfen. Mit ihrem Einverständnis setzte er sie am Busbahnhof auf eine Bank.

Zu diesem Zeitpunkt eilten ihr schon weitere Personen zu Hilfe, unter anderem eine Krankenschwester und jemand anderes hatte inzwischen die Rettung gerufen. In dieser für ihn überfordernden Situation, wie der Angeklagte zugab, wäre sein nächster Gedanke gewesen, mit dem wieder instand gesetzten Bus Platz für den Rettungswagen zu machen, da er die Frau ja versorgt sah. Woran er in diesem Moment nicht dachte, war, die Krankenschwester mit dem Ersten-Hilfe-Kasten und damit mit Verbandsmaterial auszustatten.

Anklage wegen unterlassener Hilfeleistung

Was der 51-Jährige zum damaligen Zeitpunkt noch nicht wusste: dass die Frau bei ihrem Sturz aus dem Bus einen offenen Bruch erlitten hatte. Dieser Fakt war es, der ihm die Anklage wegen unterlassener Hilfeleistung einbrachte. Nachdem die Krankenschwester und ein weiterer Mann, die sich um die 55-Jährige kümmerten, die Frage „Brauchts mich noch?“ verneint hatten, setzte er die Fahrt mit über 50 Passagieren fort.

Der Chauffeur war so voller Schuldgefühle, dass er sich in eine Situation manövrierte, die andernfalls auch mit einem Freispruch enden hätte können. Also tat Neubauer das Salomonischste, das ihm möglich war: eine Diversion in Form von 100 Euro Gerichtskosten und zwei Jahren Probezeit; weitere 100 Euro waren als Schadenersatz bestimmt - und der Anwalt der Gegenseite machte seine Kosten auch noch geltend. Nachdem der 51-Jährige alles zusammengekratzt hatte, war auch der Rechtsanwalt zufrieden. Was der Mann nach diesem Verfahren nicht verstand: „Was hab ich falsch gemacht?“