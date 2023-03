„Hacker-Angriff!“ Mann gab Impfbetrug nur widerwillig zu

Der Mann musste sich am Bezirksgericht Hollabrunn vor Richter Erhard Neubauer verantworten, weil er sich der Fälschung eines Beweismittels schuldig gemacht haben soll, um so Eintritt in die Gastronomie zu bekommen.

Der Angestellte war sichtlich genervt, dass er vor Gericht erscheinen musste. Schuldig sei er sicher nicht. Wie es dann zu dem illegalen Eintrag ins Impfregister gekommen war, wisse er nicht. „Nachdem ich von der Polizei befragt wurde, war ich bei meiner Hausärztin, hab‘ ihr meine E-Card gegeben und sie gebeten, nachzuschauen. Bei mir war keine Impfung eingetragen“, betonte er. „Die sind storniert worden, es gab Einträge“, entgegnete der Richter.

„Heutzutage wird einfach alles gehackt“

„Ich bin nicht geimpft. Ich will das nicht und ich brauch das nicht“, gab der 30-Jährige an, nicht zu reisen und auch nicht in Nachtlokale zu gehen. Würde er einen Impfnachweis brauchen, so „würde ich mich impfen lassen, um die Freiheiten zu genießen“.

Er könne sich den falschen Eintrag nur damit erklären, dass ELGA gehackt worden sei. „Mein Facebook-Account wurde schon zwei Mal gehackt. Heutzutage wird einfach alles gehackt“, war der Angeklagte überzeugt, dass auch die elektronische Gesundheitsakte ein leichtes Ziel für Kriminelle sei.

„Das war ein Mega-Verfahren in Wien und Sie sind einer der wenigen, die sich nicht geständig zeigen“, meinte Bezirksanwältin Marion Reinwein ob des Verhaltens des Angeklagten. „Man kann vieles behaupten, aber es gibt keinen Beweis“, ärgerte sich der Pulkautaler über die Anzeige der Staatsanwaltschaft Wien. „Ich bin beim Kiffen erwischt worden und hab’s auch zugegeben“, wollte er den Richter überzeugen, dass er ein ehrlicher Mensch sei.

Geldbuße „eigentlich eine Frechheit“

Da der Alberndorfer keine Vorstrafen hat, bot Neubauer eine diversionelle Lösung – also keine Verurteilung, nur eine Geldbuße – an. „Wenn Sie sich tateinsichtig zeigen“, betonte er. Das koste den Angeklagten 1.000 Euro. „Sehr mild“, befand die Bezirksanwältin. „Eigentlich eine Frechheit“, meinte hingegen der 30-Jährige und versicherte erneut: „Wenn ich schuldig bin, dann geb‘ ich’s zu. Ich habe nichts gemacht!“

Die Diversion annehmen wollte er nicht so schnell, der Man hatte aber doch Sorge, bei einer möglichen Verurteilung eine höhere Geldstrafe auszufassen. Seinen Wunsch nach einem Telefonat gewährte der Richter. Als der Angeklagte wieder in den Gerichtssaal kam, nahm er die Diversion mit einem „ja, gut“ an. Auf einmal könne er die 1.000 Euro aber nicht bezahlen. „Die Coronazeit hat mich einiges gekostet. Die Regierung macht es dem Volk auch nicht leicht. Ich zahl‘ in Raten oder ich geh’s absitzen“, hielt der 30-Jährige eine kurze Ansprache. Absitzen war natürlich kein Thema, den Geldbetrag kann er in fünf Raten abstottern.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.