Bezirksgericht Hollabrunn „Ich hab keine Schuld, aber ich bekenne mich schuldig“

Ein Stromaggregat - wie hier auf einem Symbolbild - lief Tag und Nacht, was eine Anrainerin zuerst um ihren Schlaf brachte und schließlich ans Bezirksgericht wegen Sachbeschädigung. Foto: stock.adobe.com

W as dem einen akustisch gar nicht auffällt, kann für einen anderen als extrem störend empfunden werden. So erging es einer 54-Jährigen im vergangenen Sommer, die per „Selbstjustiz“ ihre Nachtruhe wiederherstellen wollte. Das hatte ein Nachspiel am Bezirksgericht.